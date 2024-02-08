Dikkat! Diyarbakır’da 15 Batman’da 5 ilçe etkilenecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Alipınar, Körhat, Özdemir, Çarıklı, Şehitlik, Körhat, Yeniköy, Bağcılar, Tosunlu, Güleçoba, Övündüler, Kırkkoyun, Oğlaklı bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Morkoyun, Tevekli, Yukarıkuyulu, Üzümlü, Ahmetli, Dereboyu, Caferan, Aşağıkuyulu, Karpuzlu, Sallıca, Ortaağaç, Tevekli, Şirinevler bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Çukurelma, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Konaklı bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Öncülü, Çukurbaşı, Aşağıkonak, Demirölçek, Eski, Yeni, Akçomak, Gürses, Fatih, Yaprakbaşı, Düzova, Bağacık, Ekinveren, Yeşilköy bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baturköy, Üzümlü, Durabeyli bölgelerine,

Yarın 08.30-16.28 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Balaban bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Serenköy, Uzunlar, Kırım, Merkez, Duru bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Çölgüzeli, Bağcılar, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Şeyh Şamil bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çaytepe, Şerifoğulları, Bozyer, Karpuztepe bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü, Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Demirli, Güllük, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru, Kıpçak, Çıralı, Gürbeyli, Müminağa, Çarşı, Damar, Yenişehir, Türeli, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Sığınak, Budak, Kıpçak, Üçdamlar bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Çiğil, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Duru, Alıncak, Akbaş, Kocalar, Nohuttepe, Güzderesi, Yeşerdi, Kıraçtepe, Yeşilköy, Bellibahçe, Susuz, Yenişehir, Üçbasamak, Gündüz, Eskiköy, Otluk, Çardak, Düzalan, Karamus, Yuva, Akbaş, Başdeğirmen, Malabadi bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Kuşburnu, Esenbağ, Sarıkamış, Köşk, Doğanlı, Büyükakören, Meşeler, Küçükakören, Dumrul, Alcık, Sapanca, Büyükakören bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika, Dokuzçeltik, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Fabrika, Üçkuyu bölgelerine,

BATMAN:

DEDAŞ Batman’da da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Aşağı, Yaylatepe, Erdemli, Kurtuluş, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Pınarbaşı, Taşyuva, Meşeli, Keçiler, Sarıkız, Kayadibi(Örenağıl), Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Aydınlık, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yollaç, Yiğitler, Elagöz, Dağlıca Mezra, Göşek Mezra, Arpacık Mezra, Şahinli Mezra, Gürgenli, Dereköy, Bozdoğan Mezra, Kayadüzü, Ergünü, Çemeşeşo Mezra, Boğazkapı, Yolüstü, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Ekinlik Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Yürekli, Çalışırlar, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Ambarlı Mezra, Topluca, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Ahkar Mezra, Dibek, Çayırlı, Dörtbölük, Dağçatı, Soğanlı, Kulaksız, Erikli, Geçitli, Aşağı, Altındere, Dumlupınar, Karşıyaka(Merkez), Yukarı, Tekinler, Yıldız(Merkez), Turnalı, Yakabağ, Taşburun, Yuvalar, Kilis, Çınarlı, Yiğitli Mezra, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Keçeli, Kurt, Bakihisar, Yukarı Ergünü(Ergünü), Hazzank, Hopir Mezra, Gortir Mezra, Üçevler, Hılınsur, Zornik Mezra, Aşağı Çayırlı, Beypsiye, Kısrak, Ağakünük, Girasur, Pivank, Pıjunik bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Parmakkapı, Konaklı, Yeniçağlar, Üçyol, Karpuzlu bölgelerine,

Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Gerçüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur, Ekinciler, Döşeme, Yeniyol, Beyçayırı, Dayılar, Bıgevra, İslam, Nejan, Kezik, Çamlıtepe bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hürriyet, Huzur, Güneykent, Karşıyaka, Akyürek, Çamlıca, Petrolkent, Seyitler, Meydan, Yenimahalle,Yolağzı, Bayraklı, Ödemiş, Tilmerc, Gültepe, Belde, Çamlıtepe, Selamet, Yoğurtlu, Oluklu, Yeşilöz, Demirlipınar, Yaylıca, Güneşli, Çayeli, Yağmurlu, Uğrak, Çarıklı, Şerbet, Doluca, Esentepe, Bıçakçı, Kocalar, Yüksektepe, Ballıtepe, Aziziye, Neval, Üçtepe, Belikli, Reyhan, Otluca, Doğankavak, Remikan, Yukarı Kürsü, Aşağı Kürsü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.