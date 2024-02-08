8 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 8 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’8 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
8 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“ATALAN ECZANESİ - BATTALGAZİ
BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA
24 SAAT AÇIK
BERAT ECZANESİ - BATTALGAZİ
AKPINAR MEYDANI, MGROSS MARKET YANI, HİLALTEPE- HANÇUKUR- GÖZTEPE MİNİBÜS DURAĞI YANI
24 SAAT AÇIK
NİYAZİ MISRİ ECZANESİ – BATTALGAZİ
DÖRTYOL İNÖNÜ CADDESİ, ESKI SGK BINASI YANI, DONAS DÜRÜM KARSISI
24 SAAT AÇIK
DİDEM ECZANESİ – YEŞİLYURT
ÇUKURDERE MAHALLESİ, ZAPÇIOĞLU CADDESİ, NO: 14/A, SITMAPINARI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
SAĞLAM ECZANESİ - YEŞİLYURT
HASANBEY CADDESİ, EKONOMİK PAZAR İLERİSİ, ADAFI 2 NOLU A.S.M. KARŞISI
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.