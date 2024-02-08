- Sağlık

8 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 8 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’8 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

8 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 8 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’8 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

8 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ATALAN ECZANESİ - BATTALGAZİ

BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA

24 SAAT AÇIK

BERAT ECZANESİ - BATTALGAZİ

AKPINAR MEYDANI, MGROSS MARKET YANI, HİLALTEPE- HANÇUKUR- GÖZTEPE MİNİBÜS DURAĞI YANI

24 SAAT AÇIK

NİYAZİ MISRİ ECZANESİ – BATTALGAZİ

DÖRTYOL İNÖNÜ CADDESİ, ESKI SGK BINASI YANI, DONAS DÜRÜM KARSISI

24 SAAT AÇIK

DİDEM ECZANESİ – YEŞİLYURT

ÇUKURDERE MAHALLESİ, ZAPÇIOĞLU CADDESİ, NO: 14/A, SITMAPINARI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

SAĞLAM ECZANESİ - YEŞİLYURT

HASANBEY CADDESİ, EKONOMİK PAZAR İLERİSİ, ADAFI 2 NOLU A.S.M. KARŞISI

24 SAAT AÇIK”

 

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08 Şub 2024 - 10:10 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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