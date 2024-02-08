Malatya’ya bir uyarı da o kurumdan geldi 7 ilçe etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka, İskender, Kaynarca, İlyas mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Söğütlü, Tanışık, Gülümuşağı, Uluköy mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karaköy, Orduzu, Bulgurlu, Yarımcahan mahallelerine,
Bugün 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Örmeli, Çengelli, Bakımlı, Tatlıcak, Şiro Taraksu mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Bahçelievler, Sinanlı, Balaban, Eğribük, Tecirli, Dedekargın, Tabanözü mahallelerine,
Bugün 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı İsak, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz, Behramlı, Ulutaş, Gevheruşağı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, 1’inci OSB, 2’nci OSB mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ayvalı, Ağılyazı, Kaynarca, Akbaba, Aşağıselimli, Hacolar, Temüklü mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Boğazgören, Beykent mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.