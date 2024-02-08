Malatya’da bahar havalarına aldanmayın uyarı geldi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneydoğu yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 13 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 12 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 8 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 8 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 13 derece,

Darende: Çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 11 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, hafif yağmurlu yüksek kesimler karla karışık kar yağışlı 8 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, hafif yağmurlu yüksek kesimler karla karışık kar yağışlı 10 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 8 derece,

Kale: Çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 11 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 9 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, hafif yağmurlu yüksek kesimler karla karışık kar yağışlı 8 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 12 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, hafif yağmurlu yüksek kesimler karla karışık kar yağışlı 11 derece”