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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 500 altın sikke ele geçirildi

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 500 adet altın sikke ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 500 altın sikke ele geçirildi mask
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 500 adet altın sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,

"İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla mücadele kapsamında icra edilen çalışmalar sonucunda, il merkezinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 500 adet altın sikke ele geçirilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır"

denildi.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 500 altın sikke ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, operasyon, altın sikke, gözaltı, Ağrı Valiliği

07 Şub 2024 - 23:50 - Gündem

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