Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da inşaat iskelesi faciası

Malatya’da inşaat iskelesinden düşen 27 yaşındaki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesinde bir bina inşaatında çalışan 27 yaşındaki Sergen Karadağ, iskeleden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19129685/malatyada-insaat-iskelesi-faciasi

Yedisu Fayında deprem bekleniyor mu? Deprem üretirse Malatya’ya etkisi ne olur? Yer Bilimci açıkladı

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Malatya’da yapılan konferanslarda konuşan Prof. Dr. Mehmet Önal Yedisu Fayı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Önal, uzun yıllar kırılmayan Yedisu Fayının üretebileceği deprem potansiyelini ve olası bir durumda Malatya’da nasıl hissedileceğini açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19130928/yedisu-fayinda-deprem-bekleniyor-mu-deprem-uretirse-malatyaya-etkisi-ne-olur-yer-bilimci-acikladi

AFAD güncel Malatya verilerini açıkladı

6 Şubat tarihli depremlerin birinci yıl dönümünde Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilen çalışmaları açıkladı. Toplu Konut çalışmalarında gelinen son nokta hakkında bilgi veren AFAD Malatya İl Müdürlüğü Planlama Şube Müdürü Vekili Zehra Aydın'dan önemli açıklamalar geldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19127808/afad-guncel-malatya-verilerini-acikladi

CHP Malatya Büyükşehir Adayı Veli Ağbaba mı olacak?

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken partilerin belediye başkan adayları da netlik kazandı. AK Parti Malatya’da belediye başkanlarını açıklarken Cumhuriyet Halk Partisi bazı ilçeler dışında adaylarını henüz bildirmedi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Veli Ağbaba olacağı kulislerde konuşulan bilgiler arasında yer aldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19129019/chp-malatya-buyuksehir-adayi-veli-agbaba-mi-olacak

Malatyalı esnaf 6 Şubat’ı anlattı “Dedelerimizin görmediği bir devir kapandı”

Malatya ekonomisine büyük katkıları olan çarşı merkez 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu. Dükkanlar yıkıldı, iş yerleri hasar gördü ve birçok esnaf geçim kaynağını kaybetti. Malatyalı esnaflar, yaşadıkları bu acı günleri anlattı. Birçoğu, yıllarca emek verdikleri iş yerlerini kaybetmenin acısını hala hissediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19130659/malatyali-esnaf-6-subati-anlatti-dedelerimizin-gormedigi-bir-devir-kapandi

Malatya’nın kanayan yarasına neşter Temeli ne zaman atılacak?

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, temel kazısı yapılan ve cuma günü resmi temel atma töreni yapılacak yeni adliye binası inşaat sahasında incelemelerde bulundu. AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Malatya Barosu Başkanı Onur Demez ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı’nın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Tüfenkci, resmi temel atma töreni için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un 9 Şubat Cuma günü Malatya’ya geleceğini paylaştı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19127669/malatyanin-kanayan-yarasina-nester-temeli-ne-zaman-atilacak

Malatya’da istifalar ardı ardını kesmiyor O Başkan bakın kimi hedef aldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak Arguvan Belediye Başkanı olan Mehmet Kızıldaş, bugün yaptığı basın açıklamasında sert eleştirilerde bulundu. Yaptığı basın açıklamasında Veli Ağbaba’yı eleştiren Mehmet Kızıldaş, Arguvan Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösterilmemesinin nedeninin Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi olduğunu söyleyerek yeniden aday olabileceğini bildirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19126681/malatyada-istifalar-ardi-ardini-kesmiyor-o-baskan-bakin-kimi-hedef-aldi

Malatya’nın ortanca yaşı kaç? Urfa 21, Sinop 42 ortanca yaşında; peki Malatya?

Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Bu kapsamda en genç ilimiz 21 ortanca yaş ile Şanlıurfa, en yaşlı ilimiz ise 42 ortanca yaş ile Sinop oldu. Peki, Malatya’nın ortanca yaşı kaç oldu?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19132101/malatyanin-ortanca-yasi-kac-urfa-21-sinop-42-ortanca-yasinda-peki-malatya