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Adıyaman’da kuralar yarın çekiliyor Hangi şehirlerde kura çekimi yapıldı?

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için TOKİ kura çekimleri 3 Şubat itibariyle başladı. Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan sonra yarın da Adıyaman’da kura çekimi olacak.

Adıyaman’da kuralar yarın çekiliyor Hangi şehirlerde kura çekimi yapıldı? mask
Adıyaman’da kuralar yarın çekiliyor Hangi şehirlerde kura çekimi yapıldı?
Adıyaman’da kuralar yarın çekiliyor Hangi şehirlerde kura çekimi yapıldı?
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için TOKİ kura çekimleri 3 Şubat itibariyle başladı. Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan sonra yarın da Adıyaman’da kura çekimi olacak.

Adıyaman’da kuralar yarın çekiliyor Hangi şehirlerde kura çekimi yapıldı?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için TOKİ kura çekimleri 3 Şubat itibariyle başladı. Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan sonra yarın da Adıyaman’da kura çekimi olacak.

Adıyaman’da kuralar yarın çekiliyor Hangi şehirlerde kura çekimi yapıldı?

Afetzede hak sahipleri, TOKİ kura sonuçlarını merakla beklerken AFAD’tan bir açıklama geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için TOKİ kura çekimleri 3 Şubat itibariyle Hatay’da başladı.

Adıyaman’da kuralar yarın çekiliyor Hangi şehirlerde kura çekimi yapıldı?

KAÇ KONUT TESLİM EDİLDİ

Hatay’da 7 bin 275 konut hak sahiplerine teslim edildi. Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 konut, Gaziantep’te 10 bin 90’ı il ve ilçe merkezlerinde, 608’i kırsalda olmak üzere ilk etapta toplam 10 bin 698 konut, Şanlıurfa’da 1.314 konut düzenlenen törenlerle depremzedelere teslim edildi.

Adıyaman’da kuralar yarın çekiliyor Hangi şehirlerde kura çekimi yapıldı?

34 BİN 563 KONUT YAPILACAK

Yarın ise komşu şehir Adıyaman’da kura çekimi yapılacak. AFAD tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Asrın felaketinden, asrın dayanışmasına! Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızı güçlü, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Adıyaman ilimizde yapımı hızla devam eden 34 bin 563 konutun ilk etabı olan 2 bin 798 konut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile hak sahiplerine teslim ediliyor
8 Şubat 2024
13.30
Adıyaman Üniversitesi Konferans Salonu”

Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasında yayımlanacak.

Adıyaman’da kuralar yarın çekiliyor Hangi şehirlerde kura çekimi yapıldı?

KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Öte yandan Malatya’da kura çekiminin ne zaman yapılacağına ilişkin net bir bilgi olmamasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki hafta içerisinde Malatya’ya geleceği iddia ediliyor. Erdoğan’ın gelişiyle birlikte kura çekiminin yapılması bekleniyor. Ancak bir kesinlik yok.

Adıyaman’da kuralar yarın çekiliyor Hangi şehirlerde kura çekimi yapıldı?

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07 Şub 2024 - 23:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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