Malatya Emniyeti o şahsı yakaladı

Malatya’da bugün aralarında husumet bulunan arkadaşını görüşmek için bulunduğu bölgeye çağıran ve onu yaralayan şahsın yakalandığı açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 16.15 sıralarında İnönü Caddesi üzeri eski belediye binası civarında silahlı kavga anonsu gelmesi üzerine ekiplerin ivedi olarak olay yerine intikal ettirildiği, olay yerinde R.E. (25) isimli şahsın sol bacağında bir adet mermi yarası mevcut olduğu görüldüğü bildirildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

“Şahıs görevlilerimize daha önceden tanıdığı B.K.(27) isimli şahsın tabanca ile kendisine ateş ettiğini ve olay yerinden kaçtığını beyan etmiştir. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen B.K. isimli şahıs ekiplerimizce yapılan çalışmalarda kısa süre içerisinde yakalanmış olup emniyetteki işlemlerinin akabinde adli makamlara sevk edilecektir”

denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İhlas Haber Ajansı’nın geçtiği habere göre, olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Aslantepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.K., aralarında husumet bulunan arkadaşı S.E.’yi görüşmek için bulunduğu bölgeye çağırdı. Cadde üzerinde bir araya gelen iki arkadaş bir süre yüz yüze görüştü. Görüşme esnasında B.K. yanında getirdiği tabanca ile S.E.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden S.R. yaralanırken zanlı ise olay yerinden kaçtı.