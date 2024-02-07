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Çaykur Rizespor, David Akintola’yı renklerine bağladı

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Çaykur Rizespor David Akintola’yı 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, David Akintola’yı renklerine bağladı mask
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Çaykur Rizespor David Akintola’yı 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-mavili ekip bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu David Akintola, kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Çaykur Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada,

“Yeni transferimiz David Akintola’ya “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz”

ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor, David Akintola’yı renklerine bağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çaykur Rizespor, David Akintola, Adana Demirspor, sözleşme, transfer, forvet oyuncusu

07 Şub 2024 - 22:50 - Spor

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