Çaykur Rizespor, David Akintola’yı renklerine bağladı

Çaykur Rizespor David Akintola’yı 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-mavili ekip bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu David Akintola, kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Çaykur Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada,

“Yeni transferimiz David Akintola’ya “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz”

ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı