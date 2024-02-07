Göçmen kaçakçısı polisten kaçamadı

Kayseri-Malatya uygulama noktasında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 yabancı uyruklu şahsı para karşılığında kamyonla kente sokmaya çalışan şahıs yakalandı.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 yabancı uyruklu şahsı para karşılığında kamyonla kente sokmaya çalışan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçaklığı faaliyetlerini önlemek amacıyla organizatörlere yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, Kayseri-Malatya uygulama noktasına gelen kamyonun içerisinde yabancı uyruklu Ş.O.’nun olduğunu tespit etti. Araç sürücüsü B.G.‘nin Ş.O.’yu doğu ilinden para karşılığında Kayseri iline getirdiği anlaşılması üzerine B.G. hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.