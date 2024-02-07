07 Şub 2024 - 22:47- Gündem G:

Göçmen kaçakçısı polisten kaçamadı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenledi.

Göçmen kaçakçısı polisten kaçamadı mask
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Kayseri-Malatya uygulama noktasında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 yabancı uyruklu şahsı para karşılığında kamyonla kente sokmaya çalışan şahıs yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 yabancı uyruklu şahsı para karşılığında kamyonla kente sokmaya çalışan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçaklığı faaliyetlerini önlemek amacıyla organizatörlere yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Kayseri-Malatya uygulama noktasına gelen kamyonun içerisinde yabancı uyruklu Ş.O.’nun olduğunu tespit etti. Araç sürücüsü B.G.‘nin Ş.O.’yu doğu ilinden para karşılığında Kayseri iline getirdiği anlaşılması üzerine B.G. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Şub 2024 - 22:47 - Gündem

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