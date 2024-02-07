07 Şub 2024 - 22:47- Gündem

Göçmen kaçakçısı polisten kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenledi.