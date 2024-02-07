Seçmen kütükleri netleşmeye başladı

Yerel yönetimlerin belirlenmesi adına 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Malatya’da adaylar çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan ise seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Bugün itibariyle seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanması süreci başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı. Partilerin kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek. Bu bağlamda, bugün itibariyle işleyecek olan takvim şu şekilde:

7 ŞUBAT

Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanması…

11 ŞUBAT

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesinin tamamlanması, ilçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontrollerinin yapılması.

20 ŞUBAT

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi. Bağımsız aday olacakların adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapması.

22 ŞUBAT

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 ŞUBAT

Geçici aday listeleri ilan edilmesi.

29 ŞUBAT

Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.

3 MART

Kesin aday listelerinin (Bağımsız adaylar dâhil); İlçe seçim kurullarınca, Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca, ilanı.

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması.

4 MART

Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması.

11 MART

Siyasi partiler ve bağımsız adayların, yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.

21 MART

Seçim propagandası ve yasaklarının başlaması.

24 MART

Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanması.

Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.

30 MART

Seçim propagandasının sonu.

31 MART

İl ve ilçe merkezlerinde; bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmesi.

Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde; ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslimi.

OY VERME GÜNÜ

Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 23.59).