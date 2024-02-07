Polis aracına çarpıp pastaneyi kurşunlayan şahıslar yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi'nde yapılan trafik kontrol uygulamasında polis aracına çarpan ve aynı gün içinde Melikgazi ilçesinde bulunan Divan Pastanesi'nin kurşunlanması olaylarıyla ilgili çalışmalar sonuç verdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, her iki olayın da aynı araçla gerçekleştirildiğini belirledi.
B.Ö., H.T., İ.E.B, M.A. ve E.T. isimli şahısların olayları gerçekleştirdiği tespit edilerek, Tomarza ilçesinde yakalandılar ve gözaltına alındılar. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla şahısların yakalanması, kamu düzeni ve güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Olayların ardındaki nedenler ve detaylarla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.