Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı

Elazığ'ın merkez Nailbey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi üzerinde yaşanan bir trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, M.Y. yönetimindeki 23 AAL 829 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı ve hamile olan S.N.B. ile K.Ç. isimli yayaları önüne alarak duvara çarptı. Kazada, 2 kadın yaralanırken park halindeki iki araç da zarar gördü.

Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti. Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, M.Y.’nin aracının, yayalara çarpıp duvara çarptığı net bir şekilde görülüyor. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların yardım için bölgeye koştuğu da görüntülerde yer alıyor.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. Trafik kazalarının önlenmesi adına sürücülerin dikkatli olması ve güvenli sürüş kurallarına uyması önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı