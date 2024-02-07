Otomobilin koyun sürüsüne daldı: Yaklaşık 50 koyun telef oldu

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Ayvalık Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, sahil yolunda seyreden bir otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu yaklaşık 50 koyunun telef olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, otomobilin sahil yolunda ilerlerken koyun sürüsünü fark etmeyip kaza yapmasıyla trajik olay meydana geldi. Kazada yaklaşık 50 koyunun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan bir kişiyi hastaneye sevk etti. Jandarma ise kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Bu tür olaylar, trafik güvenliği ve hayvanların kontrol altında tutulması konusunda dikkat çekici güvenlik riskleri oluşturabilir. Soruşturmanın sonuçları ve alınacak tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılması önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı