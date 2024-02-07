Yeni çizilen yol işaretleri kazaya neden oldu: 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Sırrı G. yönetimindeki 02 HS 862 plakalı motosiklet, yeni çizilen yol işaretlerinin üzerinden geçtiği sırada kontrolünü kaybederek devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Sırrı G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yetkililer, kazayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Trafik kazalarının önlenmesi ve benzer olayların yaşanmaması adına yol işaretlerine dikkat edilmesi ve güvenli sürüş kurallarına uyulması önem arz etmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.