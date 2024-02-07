- Asayiş

Yeni çizilen yol işaretleri kazaya neden oldu: 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Yeni çizilen yol işaretleri kazaya neden oldu: 1 kişi yaralandı mask
Yeni çizilen yol işaretleri kazaya neden oldu: 1 kişi yaralandı
Yeni çizilen yol işaretleri kazaya neden oldu: 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'da, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sırrı G. yönetimindeki 02 HS 862 plakalı motosiklet, yeni çizilen yol işaretlerinin üzerinden geçtiği sırada kontrolünü kaybederek devrildi.

Yeni çizilen yol işaretleri kazaya neden oldu: 1 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü Sırrı G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yeni çizilen yol işaretleri kazaya neden oldu: 1 kişi yaralandı

Yetkililer, kazayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Trafik kazalarının önlenmesi ve benzer olayların yaşanmaması adına yol işaretlerine dikkat edilmesi ve güvenli sürüş kurallarına uyulması önem arz etmektedir.

Yeni çizilen yol işaretleri kazaya neden oldu: 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Atatürk Bulvarı, Saat Kulesi, trafik kazası, yaralı, soruşturma, yol işaretleri

07 Şub 2024 - 22:02 - Asayiş

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