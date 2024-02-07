Yeni çizilen yol işaretleri kazaya neden oldu: 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sırrı G. yönetimindeki 02 HS 862 plakalı motosiklet, yeni çizilen yol işaretlerinin üzerinden geçtiği sırada kontrolünü kaybederek devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Sırrı G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, kazayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Trafik kazalarının önlenmesi ve benzer olayların yaşanmaması adına yol işaretlerine dikkat edilmesi ve güvenli sürüş kurallarına uyulması önem arz etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı