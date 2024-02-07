Malatya’nın ortanca yaşı kaç? Urfa 21, Sinop 42 ortanca yaşında; peki Malatya?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaşandığı o günün üzerinden bir yıl geçti. Şehrin nüfusu ise depremin ardından inanılmaz bir düşüş yaşadı. Öyle ki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Malatya nüfus artış hızının en çok düştüğü illerden biri oldu.

MALATYA’DA NÜFUSUN DURUMU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya nüfusunda ciddi bir düşüş oldu. 2022 yılında 812 bin 580 olan nüfus, 2023 yılında 742 bin 725’e düştü. Yani şehrin nüfusu 69 bin 855 düştü. En son 2010 yılında Malatya bu nüfusa sahipti.

YILLARA GÖRE MALATYA NÜFUSU

Malatya’nın yıllara göre nüfusu 2000 yılında 685 bin 533, 2001 yılında 691 bin 399, 2002 yılında 696 bin 387, 2003 yılında 701 bin 155, 2004 yılında 706 bin 222, 2005 yılında 711 bin 496, 2006 yılında 716 bin 879, 2007 yılında 722 bin 65, 2008 yılında 733 bin 789, 2009 yılında 736 bin 884, 2010 yılında 740 bin 643, 2011 yılında 757 bin 930, 2012 yılında 762 bin 366, 2013 yılında 762 bin 538, 2014 yılında 769 bin 544, 2015 yılında 772 bin 904, 2016 yılında 781 bin 305, 2017 yılında 786 bin 676, 2018 yılında 797 bin 36, 2019 yılında 800 bin 165, 2020 yılında 806 bin 156, 2021 yılında 808 bin 692, 2022 yılında 812 bin 580, 2023 yılında 742 bin 725 şeklinde oldu.

ORTANCA YAŞ NEDİR? TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI KAÇ?

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir. Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü.

MALATYA’NIN ORTANCA YAŞI KAÇ OLDU?

Bu bağlamda Malatya’nın ortanca yaşı 35,2 oldu. Haritaları Seviyorum’un paylaştığı ve TÜİK’ten yararlanarak hazırladığı haritaya göre, Türkiye’nin ortanca yaş hesaplamalarında en genç il 21 yaş ile Şanlıurfa oldu. En yaşlı ilimiz ise 42 yaş ile Sinop oldu. Malatya’nın ortalama bir ortanca yaşa sahip ve biraz daha yaşlı olduğu görüldü.

ÇEVRE İLLERDE DURUM

Öte yandan çevre illerde ortanca yaş oranları şöyle oldu:

Adıyaman 29,4 yaş

Diyarbakır 25,8 yaş

Elazığ 34,7 yaş

Tunceli 39,2 yaş

Erzincan 35,1 yaş

Sivas 36 yaş

Kahramanmaraş 31 yaş