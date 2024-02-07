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Malatya’da kaza: Motokurye yaralandı

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Malatya’da otomobille çarpışarak yola savrulan motokurye yaralandı. İşte otomobil sürücüsünün motokuryenin nerede geldiğini görmediğini belirttiği kazanın detayları…

Malatya’da kaza: Motokurye yaralandı mask
Malatya’da kaza: Motokurye yaralandı
Malatya’da kaza: Motokurye yaralandı
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Malatya’da otomobille çarpışarak yola savrulan motokurye yaralandı. İşte otomobil sürücüsünün motokuryenin nerede geldiğini görmediğini belirttiği kazanın detayları…

Malatya’da kaza: Motokurye yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu İstasyon kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.N.B. idaresindeki 34 DZK 960 plakalı otomobil ile V.P. yönetimindeki 44 AFC 272 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Malatya’da kaza: Motokurye yaralandı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün motokuryenin nerede geldiğini görmediğini belirttiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Malatya’da kaza: Motokurye yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Şub 2024 - 21:26 Malatya- Asayiş

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