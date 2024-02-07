Galatasaray, sol bek mevkisine Derrick Köhn'ü transfer etti

Galatasaray, sol bek mevkisine takviye yapmak için Alman ekibi Hannover 96'da forma giyen 25 yaşındaki Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı.

Sezon başında RB Leipzig'den kiralık olarak transfer edilen İspanyol sol bek Angelino'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, ara transfer döneminde yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılılar, sol bek mevki için yaptığı çalışmaları sonlandırarak Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Derrick Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna kattı.

Alman futbolcu, bu sezon Hannover 96 ile 21 resmi karşılaşmada yer aldı ve 3 gol atarak 6 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray, Köhn'ün performansından önemli katkılar bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı