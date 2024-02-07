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Astronot Gezeravcı’yı taşıyan Dragon kapsülü ISS’ten ayrıldı

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Astronot Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.

Astronot Gezeravcı’yı taşıyan Dragon kapsülü ISS’ten ayrıldı mask
Astronot Gezeravcı’yı taşıyan Dragon kapsülü ISS’ten ayrıldı
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Astronot Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.

Astronot Gezeravcı’yı taşıyan Dragon kapsülü ISS’ten ayrıldı

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu çerçevesinde ISS’e giden ilk Türk olan Alper Gezeravcı’yı taşıyan Dragon kapsülü Dünya'ya dönmek üzere ISS’ten ayrıldı.

Astronot Gezeravcı’yı taşıyan Dragon kapsülü ISS’ten ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Astronot, Alper Gezeravcı, Ax-3, Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu, Türkiye, uzay, Dünya

07 Şub 2024 - 21:16 - Gündem

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