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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciler ve ailelerin isteğini geri çevirmedi

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Şanlıurfa’da deprem konutlarının kura çekim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aracıyla ilerlediği sırada yolunu kesip fotoğraf çektirmek isteyen öğrenci ve aileleri kırmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciler ve ailelerin isteğini geri çevirmedi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciler ve ailelerin isteğini geri çevirmedi
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Şanlıurfa’da deprem konutlarının kura çekim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aracıyla ilerlediği sırada yolunu kesip fotoğraf çektirmek isteyen öğrenci ve aileleri kırmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciler ve ailelerin isteğini geri çevirmedi

Şanlıurfa’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin 314 deprem konutunun kura çekimi için Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsüne gitti. Konferans salonundaki törene katılan Erdoğan, makam aracıyla bölgeden ayrılırken bir grup öğrenci ve aile yolunu kesti. Aracı durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sohbet ettikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi. Çocuklara da oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra üniversiteden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciler ve ailelerin isteğini geri çevirmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Şub 2024 - 21:12 - Gündem

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