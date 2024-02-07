07 Şub 2024 - 21:09- Gündem G:

Çığ altında hayatını kaybeden iş makinesi operatörü son yolculuğuna uğurlandı

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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karaköy köyü yolunda meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden İl Özel İdaresi personeli iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz (35), son yolculuğuna uğurlandı.

Çığ altında hayatını kaybeden iş makinesi operatörü son yolculuğuna uğurlandı mask
Çığ altında hayatını kaybeden iş makinesi operatörü son yolculuğuna uğurlandı
Çığ altında hayatını kaybeden iş makinesi operatörü son yolculuğuna uğurlandı
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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karaköy köyü yolunda meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden İl Özel İdaresi personeli iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz (35), son yolculuğuna uğurlandı.

Çığ altında hayatını kaybeden iş makinesi operatörü son yolculuğuna uğurlandı

Dün akşam saatlerinde kar nedeniyle yolu kapanan Karaköy köyünde çalışma yapan Yılmaz, geri dönüş yolunda çığ tehlikesiyle karşılaştı. İş makinesi ve yakınındaki kamyonet çığ altında kaldı. Bölgeye çağrılan 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından Yılmaz'ı enkaz altından çıkardı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Yılmaz kurtarılamadı.

Çığ altında hayatını kaybeden iş makinesi operatörü son yolculuğuna uğurlandı

Yılmaz'ın cenazesi, Şavşat Merkez Kemalpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yılmaz'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Çığ altında hayatını kaybeden iş makinesi operatörü son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Şub 2024 - 21:09 - Gündem

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