Çığ altında hayatını kaybeden iş makinesi operatörü son yolculuğuna uğurlandı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karaköy köyü yolunda meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden İl Özel İdaresi personeli iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz (35), son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde kar nedeniyle yolu kapanan Karaköy köyünde çalışma yapan Yılmaz, geri dönüş yolunda çığ tehlikesiyle karşılaştı. İş makinesi ve yakınındaki kamyonet çığ altında kaldı. Bölgeye çağrılan 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından Yılmaz'ı enkaz altından çıkardı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Yılmaz kurtarılamadı.

Yılmaz'ın cenazesi, Şavşat Merkez Kemalpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yılmaz'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı