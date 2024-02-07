07 Şub 2024 - 21:06 - Yaşam

Özel öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi

Muş'un Varto ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezinde ağırlanan özel öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi. Öğrenciler ve öğretmenleri, çeşitli aktivitelere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.