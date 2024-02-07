- Yaşam

Özel öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Muş'un Varto ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezinde ağırlanan özel öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi. Öğrenciler ve öğretmenleri, çeşitli aktivitelere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Özel öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi mask
Özel öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi
Özel öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Muş'un Varto ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezinde ağırlanan özel öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi. Öğrenciler ve öğretmenleri, çeşitli aktivitelere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Özel öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi

Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, özel öğrencilerin merkezlerinde ağırlanmasının önemine değinerek,

"Gençlik ve Spor Müdürlüğü binamız kurulduğu günden beri her alanda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bugün özel öğrencilerimizi misafir ettik. Öğretmenleri eşliğinde gençlik merkezimizdeki faaliyetleri kendilerine anlattıktan sonra film izlettik ve spor aktivitelerine katıldılar. Öğrencilerin mutluluğunu görmek bizleri de mutlu etti. Bu tür etkinliklerimiz bundan sonra daha da artacak. Onları sürekli olarak merkezimize davet ediyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum"

şeklinde konuştu.

Özel öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi

Özel öğrenciler ve öğretmenleri de mutluluklarını dile getirerek Müdür Murat Aktaş'a teşekkür ettiler.

Özel öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Varto, Muş, özel öğrenciler, Öğretmen, aktivite, Murat Aktaş

07 Şub 2024 - 21:06 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL