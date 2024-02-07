Özel öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi

Muş'un Varto ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezinde ağırlanan özel öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi. Öğrenciler ve öğretmenleri, çeşitli aktivitelere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.
Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, özel öğrencilerin merkezlerinde ağırlanmasının önemine değinerek,
"Gençlik ve Spor Müdürlüğü binamız kurulduğu günden beri her alanda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bugün özel öğrencilerimizi misafir ettik. Öğretmenleri eşliğinde gençlik merkezimizdeki faaliyetleri kendilerine anlattıktan sonra film izlettik ve spor aktivitelerine katıldılar. Öğrencilerin mutluluğunu görmek bizleri de mutlu etti. Bu tür etkinliklerimiz bundan sonra daha da artacak. Onları sürekli olarak merkezimize davet ediyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum"
şeklinde konuştu.
Özel öğrenciler ve öğretmenleri de mutluluklarını dile getirerek Müdür Murat Aktaş'a teşekkür ettiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.