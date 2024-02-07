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Kahramanmaraş’ta cuma günü geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 09 Şubat 2024 Cuma günü Kahramanmaraş’ta elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. İşte elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahallelerin detayları:

Kahramanmaraş’ta cuma günü geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 09 Şubat 2024 Cuma günü Kahramanmaraş’ta elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. İşte elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahallelerin detayları:

İLÇE: TÜRKOĞLU

Kesinti Süresi: 15 dakika
Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 02:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 02:15
Etkilenen Mahalleler: Türkoğlu ilçesine bağlı Avşarlı, Aydınkavak, Çakallıçullu, Doluca, Hopurlu, Kılılı Dam Obası, Kırmakaya, Önsenhopuru, Uzunsöğüt, Yavuzlar, Yenipınar, Yeşilyöre, Yolderesi mahalleleri ile Onikişubat ilçesine bağlı Dadağlı Söğütçük, Dönüklü, Kümperli, Öztürk, Uludaz mahalleleri.

İLÇE: TÜRKOĞLU

Kesinti Süresi: 2 saat
Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 09:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 11:00
Etkilenen Mahalleler: Yukarı Kuyumcular Mahallesi Balduklar ve Camuzoğlu mevkileri.

İLÇE: TÜRKOĞLU

Kesinti Süresi: 2 saat
Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 13:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 15:00
Etkilenen Mahalleler: Cennetpınarı Mahallesi'nde bulunan özel trafolu müşteriler.

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07 Şub 2024 - 20:04 - Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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