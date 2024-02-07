Kahramanmaraş’ta cuma günü geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 09 Şubat 2024 Cuma günü Kahramanmaraş’ta elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. İşte elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahallelerin detayları:
İLÇE: TÜRKOĞLU
Kesinti Süresi: 15 dakika
Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 02:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 02:15
Etkilenen Mahalleler: Türkoğlu ilçesine bağlı Avşarlı, Aydınkavak, Çakallıçullu, Doluca, Hopurlu, Kılılı Dam Obası, Kırmakaya, Önsenhopuru, Uzunsöğüt, Yavuzlar, Yenipınar, Yeşilyöre, Yolderesi mahalleleri ile Onikişubat ilçesine bağlı Dadağlı Söğütçük, Dönüklü, Kümperli, Öztürk, Uludaz mahalleleri.
İLÇE: TÜRKOĞLU
Kesinti Süresi: 2 saat
Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 09:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 11:00
Etkilenen Mahalleler: Yukarı Kuyumcular Mahallesi Balduklar ve Camuzoğlu mevkileri.
İLÇE: TÜRKOĞLU
Kesinti Süresi: 2 saat
Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 13:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 15:00
Etkilenen Mahalleler: Cennetpınarı Mahallesi'nde bulunan özel trafolu müşteriler.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.