07 Şub 2024 - 20:04 - Yaşam

Kahramanmaraş’ta cuma günü geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 09 Şubat 2024 Cuma günü Kahramanmaraş’ta elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. İşte elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahallelerin detayları: