Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Haber albümü için resme tıklayın

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Fatih T. yönetimindeki 02 AEF 740 plakalı motosiklet ile Büşra Nu G. yönetimindeki 06 CGF 437 plakalı otomobil, Adıyaman Adliyesi karşısında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Fatih T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı