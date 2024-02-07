- Asayiş

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Fatih T. yönetimindeki 02 AEF 740 plakalı motosiklet ile Büşra Nu G. yönetimindeki 06 CGF 437 plakalı otomobil, Adıyaman Adliyesi karşısında çarpıştı.

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı mask
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Fatih T. yönetimindeki 02 AEF 740 plakalı motosiklet ile Büşra Nu G. yönetimindeki 06 CGF 437 plakalı otomobil, Adıyaman Adliyesi karşısında çarpıştı.

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Fatih T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, trafik kazası, kaza, motosiklet, yaralı, soruşturma

07 Şub 2024 - 19:59 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL