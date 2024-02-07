Asker eğlencesinde silahla ateş açan 27 kişiye toplam 55 bin lira para cezası

Beyşehir ilçesinde Karaali Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir asker eğlencesinde havaya silahla ateş edilmesi olayı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer almasıyla gündeme geldi.

Yaşanan olayın ardından Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, medyaya yansıyan görüntüleri incelemeye aldı. Görüntülerde, asker eğlencesi sırasında silahla ateş eden 27 kişi tespit edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma tarafından ifadeleri alınan 27 kişiye, meskun mahallelerde silah kullanarak kasten genel güvenliği tehlikeye sokma suçundan toplamda yaklaşık 55 bin lira para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı