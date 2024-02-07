- Gündem

Asker eğlencesinde silahla ateş açan 27 kişiye toplam 55 bin lira para cezası

ABONE OL Google News Sayfamız

Beyşehir ilçesinde Karaali Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir asker eğlencesinde havaya silahla ateş edilmesi olayı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer almasıyla gündeme geldi.

Asker eğlencesinde silahla ateş açan 27 kişiye toplam 55 bin lira para cezası mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Beyşehir ilçesinde Karaali Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir asker eğlencesinde havaya silahla ateş edilmesi olayı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer almasıyla gündeme geldi.

Yaşanan olayın ardından Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Asker eğlencesinde silahla ateş açan 27 kişiye toplam 55 bin lira para cezası

Savcılık talimatıyla harekete geçen Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, medyaya yansıyan görüntüleri incelemeye aldı. Görüntülerde, asker eğlencesi sırasında silahla ateş eden 27 kişi tespit edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma tarafından ifadeleri alınan 27 kişiye, meskun mahallelerde silah kullanarak kasten genel güvenliği tehlikeye sokma suçundan toplamda yaklaşık 55 bin lira para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Beyşehir, Karaali Mahallesi, asker eğlencesi, soruşturma, para cezası

07 Şub 2024 - 19:54 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL