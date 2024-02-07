Polis aracına çarpan ve pastaneyi kurşunlayan şüpheliler yakalandı: 4 tutuklama

Kayseri'de yaşanan olayda, önce uygulama noktasındaki polis aracına çarpan ve daha sonra bir pastaneyi kurşunlayan şahıslar, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Tomarza ilçesinde yakalandı.

Beş şüpheliden dördü adliyeye sevk edilirken, bir kişi serbest bırakıldı.

Kiçiköy Mahallesi Osmanlı Sokağı bölgesinde yapılan trafik kontrol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir araç, polis aracına çarparak kaçtı. Aynı gün içinde Melikgazi ilçesinde bulunan Divan Pastanesi'nin kurşunlanması üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, her iki olayın da B.Ö., H.T., İ.E.B, M.A. ve E.T. adlı kişiler tarafından aynı araçla gerçekleştirildiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin kararlı çalışmaları sonucunda şahıslar Tomarza ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından beş şahıs adliyeye sevk edildi. İ.E.B, M.A., E.T. ve B.Ö. tutuklanırken, H.T. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı