Ambulans ve otomobil çarpışması: 3 yaralı, durumu ağır olan var

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, 4 Eylül Üniversite kavşağında A.Ö. idaresindeki otomobil ile A.A. yönetimindeki ambulans çarpıştı.

Kazada, ambulansın yan yatmasıyla birlikte sağlık çalışanlarından A.Ö. ve D.Ö. ile otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı