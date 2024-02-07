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Ambulans ve otomobil çarpışması: 3 yaralı, durumu ağır olan var

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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, 4 Eylül Üniversite kavşağında A.Ö. idaresindeki Volkswagen marka otomobil ile A.A. yönetimindeki Ford marka ambulans çarpıştı.

Ambulans ve otomobil çarpışması: 3 yaralı, durumu ağır olan var mask
Ambulans ve otomobil çarpışması: 3 yaralı, durumu ağır olan var
Ambulans ve otomobil çarpışması: 3 yaralı, durumu ağır olan var
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, 4 Eylül Üniversite kavşağında A.Ö. idaresindeki otomobil ile A.A. yönetimindeki ambulans çarpıştı.

Ambulans ve otomobil çarpışması: 3 yaralı, durumu ağır olan var

Kazada, ambulansın yan yatmasıyla birlikte sağlık çalışanlarından A.Ö. ve D.Ö. ile otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ambulans ve otomobil çarpışması: 3 yaralı, durumu ağır olan var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas, trafik kazası, kaza, ambulans, Otomobil, yaralı

07 Şub 2024 - 19:44 - Gündem

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