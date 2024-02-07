Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor

Bursaspor’da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 25. haftasında sahasında ağırlayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı