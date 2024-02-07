- Spor

Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursaspor’da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor mask
Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor
Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursaspor’da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 25. haftasında sahasında ağırlayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, maç, hazırlık, idman, spor, TFF 2. Lig

07 Şub 2024 - 19:39 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL