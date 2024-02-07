Heyelana aldırış etmeden yürüdü, kaya parçalarından son anda kurtuldu

Artvin-Ardanuç karayolunda meydana gelen heyelan sonrası yol, kaya parçalarının ulaşımı engellemesiyle ulaşıma kapandı. Ancak, bir vatandaşın olay sırasında karayolundan yürüyerek ilerlemesi ve kaya parçalarından son anda kurtulması anlık olarak cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'de şiddetli yağışların etkisiyle yaşanan heyelanlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son olarak, Artvin-Ardanuç karayolu Soğanlı tüneli mevkinde meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı. Kaya parçalarının yola gelmesini fark eden sürücüler, araçlarını hızla yol kenarına çekerek olası bir faciayı önledi.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yamaçtan kopan kaya parçalarının karayolunu kapatması ve sürücülerin bu ani tehlikeye karşı dikkatli davranması yer alıyor. Özellikle, bir vatandaşın heyelanı umursamadan karayolundan yürümeye devam etmesi ve son anda kaya parçalarından kurtulması izleyenleri hayrete düşürdü.

Etkili yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının yolu kapamasının ardından, yetkililerin hızlı müdahalesiyle yol kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Ancak, benzer risklerin yaşanmaması için sürücülerin dikkatli olması ve olası tehlikeler karşısında gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı