Yedisu Fayında deprem bekleniyor mu? Deprem üretirse Malatya’ya etkisi ne olur? Yer Bilimci açıkladı

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Malatya’da yapılan konferanslarda konuşan Prof. Dr. Mehmet Önal Yedisu Fayı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Önal, uzun yıllar kırılmayan Yedisu Fayının üretebileceği deprem potansiyelini ve olası bir durumda Malatya’da nasıl hissedileceğini açıkladı.
Malatya’da yapılan konferansta konuşan Prof. Dr. Mehmet Önal, Yedisu Fayının olası bir kırılma durumunda Malatya’da oluşturabilecek etkilerini açıkladı.
“MALATYA’DA 4,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE HİSSEDİLİR”
Önal,
"Yedisu Fayı Malatya’ya çok uzak. Ülkemizde yakın gelecekte bir deprem olursa bu deprem Yedisu Fayının olduğu bölgede olur. Oradaki fay ile ilgili çalışmadım ama teknik bir geziye katıldım. Orası bize çok uzak bir coğrafya. Büyüklük vermek benim âdetim değildir ama orada 7,4 civarında bir deprem bekleniyor. Orada 7,4 büyüklüğünde bir deprem olması halinde bu deprem Malatya’da 4,0 büyüklüğünde hissedilir”
şeklinde cevapladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.