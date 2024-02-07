07 Şub 2024 - 17:36 - Gündem

Yedisu Fayında deprem bekleniyor mu? Deprem üretirse Malatya’ya etkisi ne olur? Yer Bilimci açıkladı

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Malatya’da yapılan konferanslarda konuşan Prof. Dr. Mehmet Önal Yedisu Fayı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Önal, uzun yıllar kırılmayan Yedisu Fayının üretebileceği deprem potansiyelini ve olası bir durumda Malatya’da nasıl hissedileceğini açıkladı.