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Yedisu Fayında deprem bekleniyor mu? Deprem üretirse Malatya’ya etkisi ne olur? Yer Bilimci açıkladı

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6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Malatya’da yapılan konferanslarda konuşan Prof. Dr. Mehmet Önal Yedisu Fayı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Önal, uzun yıllar kırılmayan Yedisu Fayının üretebileceği deprem potansiyelini ve olası bir durumda Malatya’da nasıl hissedileceğini açıkladı.

Yedisu Fayında deprem bekleniyor mu Deprem üretirse Malatya’ya etkisi ne olur Yer Bilimci açıkladı mask
Yedisu Fayında deprem bekleniyor mu Deprem üretirse Malatya’ya etkisi ne olur Yer Bilimci açıkladı
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6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Malatya’da yapılan konferanslarda konuşan Prof. Dr. Mehmet Önal Yedisu Fayı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Önal, uzun yıllar kırılmayan Yedisu Fayının üretebileceği deprem potansiyelini ve olası bir durumda Malatya’da nasıl hissedileceğini açıkladı.

Yedisu Fayında deprem bekleniyor mu? Deprem üretirse Malatya’ya etkisi ne olur? Yer Bilimci açıkladı

Malatya’da yapılan konferansta konuşan Prof. Dr. Mehmet Önal, Yedisu Fayının olası bir kırılma durumunda Malatya’da oluşturabilecek etkilerini açıkladı.

“MALATYA’DA 4,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE HİSSEDİLİR”

Önal,

"Yedisu Fayı Malatya’ya çok uzak. Ülkemizde yakın gelecekte bir deprem olursa bu deprem Yedisu Fayının olduğu bölgede olur. Oradaki fay ile ilgili çalışmadım ama teknik bir geziye katıldım. Orası bize çok uzak bir coğrafya. Büyüklük vermek benim âdetim değildir ama orada 7,4 civarında bir deprem bekleniyor. Orada 7,4 büyüklüğünde bir deprem olması halinde bu deprem Malatya’da 4,0 büyüklüğünde hissedilir”

şeklinde cevapladı.

Yedisu Fayında deprem bekleniyor mu? Deprem üretirse Malatya’ya etkisi ne olur? Yer Bilimci açıkladı

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07 Şub 2024 - 17:36 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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