Malatyalı esnaf 6 Şubat’ı anlattı “Dedelerimizin görmediği bir devir kapandı”

Bir devir kapandı bir devir açıldı. Tam 365 gün geçti ama 6 Şubat günü hala hafızlarda yer edinmeye devam ediyor. Bir dünya bir Türkiye bir Malatya 6 Şubat günü büyük bir kabusa uyandı ve o günden beri uyuyamadı. Depremin en çok zarara uğrattığı kesimlerden biri de esnaf oldu. İşte Malatyalı esnaf o acı günleri anlattı.

“DEPREM HAYATIMIZI ALT ÜST ETTİ”

Depremin yaşandığı günde neler yaşadığını anlatan esnaf Burhan Erşahin,

“Depremlerden önce şire pazarında ticaret yapıyorduk. Deprem olunca dükkanımız yıkıldı, çevreyolu alt geçidinin üstünde bize konteyner verildi, oraya yerleştik ve burada ticari faaliyetimize devam ediyoruz. Kayısı, ceviz ve bal üzerinden 20 yıl üreticilik yaptık, son 3 yıldır da perakendecilik yapıyoruz. Deprem hayatımızı alt üst etti. 6 Şubat’ta çok büyük bir yıkım yaşadık. Çok fazla bina yıkıldı, filmlerdeki o kaos ortamını birebir yaşadık. Komşularımızı, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Hatırlamak istemeyeceğimiz, yoğun duygular yaşadığımız bir gündü. 6 Şubat ama hatırlamak istemeyeceğimiz bir gündü. Deprem üssü Malatya değildi ama depremlerden en çok yıkıma uğrayan ikinci il olduk. Bu da binalarımızın ne kadar sağlam olmadığını gösteriyor, depreme hazırlıklı olmadığımızı gösteriyor. Şehir merkezinin dışındaki kırsal kesimlerde de yıkımlar çok oldu. Malatya olarak kalitesiz iş yaptığımızı gösteriyor. Bence bunda bir ders çıkarmamız gerekiyor. Çarşı merkezde çalışmalar çok iyi ilerliyor, görüyoruz. Devlet elinde profesyonelce yürütülüyor. Kişilere bırakmıyorlar bu işi, bu da ders çıkarttığımızı gösteriyor”

ifadelerini kullandı.

“SANKİ KIYAMET KOPUYORDU”

Esnaf Doğan Ay ise,

“Depremlerden önce iş yerim MATİM’İN yakınındaydı ancak yıkıldı. Şimdi çevre yolunda uygun gördüğüm yerlerde tezgahımı açıp sebze meyve satarak geçimimi sağlıyorum. Depremin olduğu gece 4.17 gece büyük bir sarsıntıyla uyandık. İkinci depreme dışarıda yakalandık, sanki kıyamet kopuyordu. Evimiz yıkıldı, dükkanımız da yıkıldı. Tek tesellimiz ailemize bir şey olmadı. Allah bizlere bu felaketi bir daha yaşatmasın”

şeklinde konuştu.

“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

“Dedelerimizin görmediği bir devir kapandı” diyen esnaf Nihat Ersoy,

“Depremlerden önce Bakırcılar Çarşısında dükkanımız vardı, orada iş yapıyorduk. Ben 30 yıldır soba ve nalburiye işiyle uğraşıyorum. Deprem günü pazartesi sabahı bir sarsıntıyla uyandık, kendimizi zor dışarı attık. Duvarlara tutuna tutuna dışarı kaçmaya çalıştık. Birkaç gün arabamızda kaldık. O günü de bir kar yağıyor, her yer soğuk, yiyecek ekmek bulamıyorduk. Çok şükür ki can kaybımız yoktu. Dedelerimizin görmediği bir devir kapandı. Biz gördük çok zor bir durum. Binlerce kişi konteynerde yaşıyor, o insanların sıcak yuvaları vardı, şimdi o da yok. Hayat devam ediyor, her şey olacağına varır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama elimizdekilerle yetinmeye çalışacağız”

diye sözlerine ekledi.

“BİR YIL GEÇTİ ANCAK 6 ŞUBAT GÜNÜ HALA GEÇMEDİ”

Depremlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala etkisi altında olduklarını vurgulayan esnaf İzzet Aydoğmuş,

“Şire pazarında 10 yıldır esnaflık yapıyordum. İlk depremi herkes gibi bizde evde yakalandık. Daha sonra kalktık şire pazarına geldik. Burada çok yıkım vardı, enkaz altında kalan çok insan gördük. Onlara yardımcı olmaya çalıştık ama yardım edemedik. O süreçte insan bir şok yaşıyor, neler yaşadığını algılayamıyor ve üzerinden bir yıl geçti hala o şokun etkisindeyiz, atlatamadık. O bağırışlar, çığlıklar hala kulamızda çınlıyor. Deprem kelimesini duyunca bile insan duraksıyor, kısa şoklar geçiriyoruz. Enkaz altında kalan çocuklar, kadınlar, adamlar gördüm. İnsanın elini hiçbir şeye atamayacağı son noktadaydık, en aciz olduğumuz o anları yaşadık. Rabbim bizlere yardım eder inşallah, üzerimizdeki bu yükü kaldırır ve feraha kavuşuruz. Tam bir yıl geçti ama acısı hala taze. Gözümüz açtık kapattık bir yıl geçti ancak 6 Şubat günü hala geçmedi.”

dedi.