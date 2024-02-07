Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Ilgar’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Nazlı Sokak, Yedibeyler Apartmanı, Yeşilyurt,
94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Besime Değdaş’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Uğrak Caddesi, No: 44, Yeşilyurt,
92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abuzer Kaya’nın taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Kaşgarlı Sokak, No: 3/6, Battalgazi,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Sönmez’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
90 yaşında vefat eden ve Ilıca Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Veli Uluağaç’ın taziye adresi: Ilıca Mahallesi, Darende,
84 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mevlüt Ayabakan’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Cafana Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hasan Hüseyin Mutlu’nun taziye adresi: Cafana Mahallesi, Yeşilyurt,
93 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Zennure Dinç’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Güngör Caddesi, No: 81, Yeşilyurt,
85 yaşında vefat eden ve Yağmurlu Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Hatice Çal’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ,
27 yaşında vefat eden ve Erciş Van Mezarlığına defnedilen Sergen Karadağ’ın taziye adresi: Van, Erciş”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.