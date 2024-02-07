Yeşilyurt Meclisi şubat toplantısını yaptı “Kelimelerle anlatılamayacak acılar yaşadık”

Çınar, “6 Şubat 2023 depreminin üzerinden tam bir yıl geçti. Kelimelerle anlatılamayacak acılar yaşadık. Tabi felaket çok büyük ama yapacak bir şey de yok” dedi.

“6 ŞUBAT 2023 DEPREMİNİN ÜZERİNDEN TAM BİR YIL GEÇTİ”

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak 5 Ocak 2024 tarihli meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce “Asrın Felaketinin” yıl dönümü nedeni ile bir açıklama yapan ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için taziye mesajlarını paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Milletçe en kara gecelerimizden birini yaşadığımız, derin bir şekilde sarsıldığımız ve çok büyük kayıplar verdiğimiz 6 Şubat 2023 depreminin üzerinden tam bir yıl geçti. Kelimelerle anlatılamayacak acılar yaşadık. Bu doğrultuda, psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamda felaketin yaralarını sarmak ve hasarını onarmak için elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Yapmaya da devam ediyoruz. Tabi felaket çok büyük ama yapacak bir şey de yok. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin acılarını paylaşıyorum. Meclis üyelerimizin arasında da yakınlarını, torunlarını, evlatlarını kaybedenler oldu. Rabbim böylesi bir acıyı bir daha hiç kimseye yaşatmasın. Yaralılar var uzuvlarını kaybedenler var onlara da tez zamanda şifalar ve hayatlarında sağlık diliyorum. Rabbim imtihanımızı bundan sonraki süreçlerde kolaylaştırsın inşallah” şeklinde konuştu.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ağırlıklı olarak imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda 4 maddenin ertelenmesine, bir maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna, 8 maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. Gündemin 2, 3, 4 ve 5’inci maddeleri imar komisyonu ile ilgili olduğu için komisyon kararı doğrultusunda revizyon imar planları tam çalışılmadığı için ertelenmelerine karar verildi.

Gündemin 6’ncı Maddesi İkizce Mahallesi 129 ada 3 nolu parselde imar plan tadilat talebine dair imar komisyon raporu hakkında raporu okunarak karar bağlandı.

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada, “İkizce Mahallesi 129 ada 3 nolu parselden belediye meclisinde komisyonumuzca incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiş olup dosyasında ve yerinde yapılan değerlendirmede 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının Malatya Büyükşehir Belediye Meclisince 11.03.2022 tarih ve 122 sayılı kararı ile onaylandığı ve bu planda söz konusu parselin ticaret alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir. Bu plan doğrultusunda bahse konu parsel yapılan değişiklik T2 ticaret alanı fonksiyonu verilmiş ve herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadan sadece sınır hatları ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Yapılan değişiklikle toplulaştırmadan dolayı parsel şeklinin değiştirilmesinden ötürü oluşan mağduriyetin giderilmesine yönelik olup mülkiyet sınırı ile imar ada hatları uyumlu hale getirilmiştir bu yönde hazırlanan imar planı tadilatının onaylanmasının uygun olacağı mütalaa edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Gündemin 7’nci Maddesindeki teklif 5393 sayılı belediye kanunun 24’üncü maddesi gereğince mart ayı meclis toplantısında görüşülmesi için çalışmalarını tamamlayarak başkanlık makamına tevdi edilmek üzere plan ve bütçe komisyonun havalesinin kabulü oylara sunularak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’inci maddelerindeki teklifler 5393 sayılı belediye kanunun 24’üncü maddesi gereğince mart ayı meclis toplantısında görüşülmesi için çalışmalarını tamamlayarak başkanlık makamına tevdi edilmek üzere imar komisyonuna havalesinin kabulü oylara sunularak oy birliği ile kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin, mart ayı toplantısının 6 Mart 2024 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.