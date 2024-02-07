THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yarın ve 9 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. A. Efes, yarın evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise cuma günü Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos’a konuk olacak.
THY Euroleague’de 26. hafta programı şöyle:
Yarın
20.30 A. Efes - Maccabi Tel Aviv
22.30 Baskonia - ASVEL
22.30 Partizan - Bayern Münih
22.30 Valencia Basket - Olympiakos
22.30 Olimpia Milano - Real Madrid
9 Şubat Cuma
22.00 Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas
22.15 Panathinaikos - Fenerbahçe
22.30 Virtus Bologna - Monaco
22.30 Barcelona - ALBA Berlin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.