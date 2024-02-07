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THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı

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THY Euroleague’de 26. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı mask
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THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yarın ve 9 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. A. Efes, yarın evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise cuma günü Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos’a konuk olacak.

THY Euroleague’de 26. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 A. Efes - Maccabi Tel Aviv

22.30 Baskonia - ASVEL

22.30 Partizan - Bayern Münih

22.30 Valencia Basket - Olympiakos

22.30 Olimpia Milano - Real Madrid

9 Şubat Cuma

22.00 Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas

22.15 Panathinaikos - Fenerbahçe

22.30 Virtus Bologna - Monaco

22.30 Barcelona - ALBA Berlin

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# THY Euroleague, Ergin Ataman

07 Şub 2024 - 16:58 - Spor

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