Trabzonspor kupada moral arıyor

Trendyol Süper Lig’de galibiyete hasret kalan Trabzonspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Ligde beklentilerin gerisinde kalan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 16 Turu’nda deplasmanda 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile yarın saat 17.30'da karşılaşacak.

HEDEF AVRUPA

Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını gelecek sezona bırakan Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedeflerken, diğer taraftan ise Türkiye Kupası’nı müzesine getirmek istiyor. Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa kazanan Karadeniz ekibi, bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyor.

DAHA ÖNCE 9 KEZ KAZANDI

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı daha önce 9 kez müzesine götürdü. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanan final maçında Trabzonspor, Beşiktaş’ı ilk maçta 1-0 yenerken, rövanş da 0-0 tamamlandı. Bordo-mavililer, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve son olarak 2019-2020 sezonunda kupa sevinci yaşadı.

AVCI'NIN EKSİK KALAN KUPASI

Trabzonspor'un başında ilkleri yaşayan Abdullah Avcı, Karadeniz temsilcisiyle Süper Lig şampiyonluğu ve iki kez de Süper Kupa kazandı. Avcı'nın kariyerinde eksik kalan ise Türkiye Kupası. Bu sezon Süper Lig'de zor günler geçiren Avcı, bordo-mavililerin başında kariyerinde eksik kalan kupayı kazanmak isterken, ayrıca kupayı Trabzonspor'un müzesine de 10. kez getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı