Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda bugün oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Gaziantep FK ile Fenerbahçe bugün saat 20.45’te Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker’in yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak. AVAR’da da Emre Malok görev yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.