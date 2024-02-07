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Fenerbahçe maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda bugün oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu.

Fenerbahçe maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu mask
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda bugün oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Gaziantep FK ile Fenerbahçe bugün saat 20.45’te Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker’in yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak. AVAR’da da Emre Malok görev yapacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, ziraat türkiye kupası, Gaziantep FK, Bülent Birincioğlu

07 Şub 2024 - 16:43 - Spor

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