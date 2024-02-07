Trendyol Süper Lig'de 26. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Şubat Cuma

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor - İstanbulspor

16.00 Hatayspor - Sivasspor

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

18 Şubat Pazar

13.30 Alanyaspor - Adana Demirspor

16.00 Gaziantep FK - Samsunspor

16.00 Pendikspor - Trabzonspor

19.00 MKE Ankagücü - Galatasaray

19 Şubat Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor

20.00 Beşiktaş - Konyaspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı