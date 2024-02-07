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23. hafta programı açıklandı

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Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

23. hafta programı açıklandı mask
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Şubat Cuma

20.00 Göztepe - Manisa FK

17 Şubat Cumartesi

13.30 Tuzlaspor - Boluspor

16.00 Giresunspor - Ankara Keçiörengücü

19.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor

18 Şubat Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Adanaspor

13.30 Bodrum FK - Altay

16.00 Sakaryaspor - Çorum FK

19.00 Ümraniyespor - Eyüpspor

19 Şubat Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# 23. hafta programı, Trendyol 1. Lig

07 Şub 2024 - 16:34 - Spor

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