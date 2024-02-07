23. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
16 Şubat Cuma
20.00 Göztepe - Manisa FK
17 Şubat Cumartesi
13.30 Tuzlaspor - Boluspor
16.00 Giresunspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor
18 Şubat Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Adanaspor
13.30 Bodrum FK - Altay
16.00 Sakaryaspor - Çorum FK
19.00 Ümraniyespor - Eyüpspor
19 Şubat Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.