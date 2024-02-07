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Malatya’da inşaat iskelesi faciası

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Malatya’da inşaat iskelesinden düşen 27 yaşındaki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesinde bir bina inşaatında çalışan 27 yaşındaki Sergen Karadağ, iskeleden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Malatya’da inşaat iskelesi faciası mask
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Malatya’da inşaat iskelesinden düşen 27 yaşındaki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesinde bir bina inşaatında çalışan 27 yaşındaki Sergen Karadağ, iskeleden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Malatya’da inşaat iskelesi faciası

İkizce Mahallesinde bir bina inşaatında çalışan 27 yaşındaki Sergen Karadağ, iskeleden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karadağ’ın cansız bedeni otopsi için Malatya Ali Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Şub 2024 - 16:09 Malatya- Asayiş

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