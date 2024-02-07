Malatya’da inşaat iskelesi faciası

Malatya’da inşaat iskelesinden düşen 27 yaşındaki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesinde bir bina inşaatında çalışan 27 yaşındaki Sergen Karadağ, iskeleden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.
İkizce Mahallesinde bir bina inşaatında çalışan 27 yaşındaki Sergen Karadağ, iskeleden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karadağ’ın cansız bedeni otopsi için Malatya Ali Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.