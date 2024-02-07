İlk olarak Malatya Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret eden Canlı, sonrasında Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca’yı da ziyaret etti. Ardından Malatya Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne geçen Canlı ve beraberindekiler burada İl Müdürü Behçet Bakır’dan kentteki eğitim çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aldı.

GENEL MÜDÜR MUSTAFA CANLI İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhuriyet İlkokulu, Akmercan Ortaokulu, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezine bağlı Gedik Özel Yürekler Eğitim Merkezi, Vali Galip Demirel Ortaokulu, Diniye Çalık İlkokulu öğretmenleri ile buluşan Canlı, Erman Ilıcak Fen Lisesinde ise tüm okul idarecileriyle toplantı yaparak talep ve önerileri dinledi. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede ise “Düzenli olarak illerimizi ziyaret ediyoruz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İdarecileriyle, okul idarecileriyle, öğretmenlerimizle istişare ederek bizlere aktardıkları sorun ve çözüm önerilerini yerinde inceliyoruz ve Bakanlığımızın politikalarını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Toplantı sonrasında, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile birlikte Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaat alanında incelemelerde bulunan Canlı, 6 Şubat asrın felaketinin yıl dönümü nedeniyle de hayatını kaybeden öğretmenlerin mezarlarını da ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı