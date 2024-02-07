07 Şub 2024 - 16:07- Eğitim G:

“Bakanlığımızın politikalarını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz”

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Malatya’daki eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Daire Başkanları Şamil Demircan ve Emrullah Uzun ile birlikte Malatya’da eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

“Bakanlığımızın politikalarını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz” mask
“Bakanlığımızın politikalarını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz”
“Bakanlığımızın politikalarını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz”
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İlk olarak Malatya Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret eden Canlı, sonrasında Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca’yı da ziyaret etti. Ardından Malatya Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne geçen Canlı ve beraberindekiler burada İl Müdürü Behçet Bakır’dan kentteki eğitim çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aldı.

“Bakanlığımızın politikalarını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz”

GENEL MÜDÜR MUSTAFA CANLI İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhuriyet İlkokulu, Akmercan Ortaokulu, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezine bağlı Gedik Özel Yürekler Eğitim Merkezi, Vali Galip Demirel Ortaokulu, Diniye Çalık İlkokulu öğretmenleri ile buluşan Canlı, Erman Ilıcak Fen Lisesinde ise tüm okul idarecileriyle toplantı yaparak talep ve önerileri dinledi. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede ise “Düzenli olarak illerimizi ziyaret ediyoruz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İdarecileriyle, okul idarecileriyle, öğretmenlerimizle istişare ederek bizlere aktardıkları sorun ve çözüm önerilerini yerinde inceliyoruz ve Bakanlığımızın politikalarını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

“Bakanlığımızın politikalarını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz”

Toplantı sonrasında, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile birlikte Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaat alanında incelemelerde bulunan Canlı, 6 Şubat asrın felaketinin yıl dönümü nedeniyle de hayatını kaybeden öğretmenlerin mezarlarını da ziyaret etti.

“Bakanlığımızın politikalarını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ersin Yazıcı, Malatya valisi, Milli eğitim bakanlığı, behçet bakır, malatya, malatya haber, malatya son dakika

07 Şub 2024 - 16:07 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL