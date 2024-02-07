Osman Güder Konteyner Kenti ziyaret etti

Konteyner kentte düzenlenen anma etkinliğinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit ve Miraç Kandili dolayısıyla Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Bağcılar Belediyesi tarafından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

“O ZOR ANLARIMIZDA HEP YANIMIZDA OLDULAR”

Zor günleri asrın dayanışmasıyla atlattıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü. O gün belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz bizleri yalnız bırakmadılar, o zor anlarımızda hep yanımızda oldular. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde yüzümüzün akıyla o günleri atlatmış olduk. Temennimiz şudur ki; Rabbim bir daha o günleri göstermesin. Bağcılar Belediyesi ile, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, teşkilatımızın direktifleri doğrultusunda kardeş belediye olarak ilan edildik. Abdullah Bey’i o vakitte tanımış olduk. Hakikaten kıymetli bir kardeşimiz. O deprem anından itibaren gerek kendisi olsun, gerek ilçe başkanımız olsun, başkan yardımcılarımız 6 ayın üzerinde bir zaman zarfında hep yanımızda oldular, bizleri yalnız bırakmadılar. O gün çadırdan sonra konteynere ihtiyacımız vardı. Battalgazi bölgesinde Bağcılar Belediyesi, Abdullah Bey, konteynerler ve diğer masraflarda bize destek oldu. Burada 500’ün üzerinde vatandaşımızı o günkü koşullarda konteynerlere taşımış olduk. Tabii şu anda yine burada kışı yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamsal, acil ihtiyaçlarını hep beraberce gidermiş olduk. Ciddi bir sorun ve sıkıntı yok. Bugün başkanımız, Ekrem Kızıltaş, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile depremin yıldönümünde hem şehit olan vatandaşlarımızı yâd etme, mevlit okuma, yemek dağıtımı yapma faaliyetini Bağcılar Belediye’mizin ikramı olarak gerçekleştiriyoruz. Rabbim, yaşamış olduğumuz bu afeti ülkemize, insanlığa vermesin. Cumhurbaşkanı’mız, Bağcılar Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyeler, bakanlığımız bizlere yalnız olmadığımızı hissettirdiler. Zorluklar paylaşılınca daha farklı bir anlam kazanıyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“DİLEĞİMİZ KENDİ EVLERİNE GEÇEBİLECEKLERİ BİR SÜRECİN YAŞANMASI”

Büyük depremin ardından ülkenin tüm vatandaşlarının el ele vererek zorlu dönemi atlatmaya çalıştığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İlk deprem anından sonra haber aldığımızda ilçemizdeki vatandaşların nasıl çırpındığını, nasıl mücadele ettiğini dün gibi hatırlıyorum. Sonrasında bölgeye intikal ettik. Kıymetli Osman Başkanımızın burada yürüttüğü mücadeleye ortak olmaya gayret ettik. Malatya bizim, ülkemizin gerçekten çok güzel insanlar yetiştirdiği önemli bir memleket. Çok büyük bir hasar alan şehrimiz. Bu anlamda başkanımızın çok büyük bir yükü vardı omzunda. Büyük bir özveri ve gayretle vatandaşlarımızın o süreçteki feryatlarına karşılık verdi. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak kardeşliğimizin gereğini yerine getirdik. Olabildiğince sağlıklı bir ortam oluşturulması amacıyla altyapısıyla, üstyapısıyla hem Battalgazi Belediye’miz hem de Büyükşehir Belediye’mizle birlikte bir mekân ortaya çıkardık. Bir an önce dileğimiz vatandaşlarımız konteyner kentlerden de kendi evlerine geçebilecekleri bir sürecin yaşanması. Kıymetli başkanımıza, Battalgazili ve Malatyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş ise, “Allah razı olsun, burası kıymetli başkanımızın kontrolünde sürüyor. Bağcılar Konteyner Kent, Bağcılar’daki sivil toplum kuruluşlarının ve iş adamlarının gayretleriyle oluşturulmuş bir şey. Halen insanların gözü kulağı burada. Biz devlet olarak da millet olarak da dünyada başkalarının gıpta ettiği işler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN