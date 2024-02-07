07 Şub 2024 - 15:58 - Gündem

Bingöl ve Elâzığ’da 8 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Bingöl’de ve Elâzığ’da 8 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanması sonucu elektriksiz kalacak ilçeler ve mahalleler şu şekilde…