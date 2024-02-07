Bingöl ve Elâzığ’da 8 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Bingöl’de ve Elâzığ’da 8 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanması sonucu elektriksiz kalacak ilçeler ve mahalleler şu şekilde…
MERKEZ İLÇE:
Kesinti Süresi: 7 saat
Etkilenen Bölgeler: Çayağzı Köyü, Garip Köyü, Çayağzı Köyü Kemalan Mezra, Ardıçtepe Köyü, Kılçadır Köyü, İçmeler Mah., Yeni Mah., Güveçli Köyü, Çeltiksuyu Köyü.
Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 09:00
Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 16:00
MERKEZ İLÇE:
Kesinti Süresi: 4 saat 30 dakika
Etkilenen Bölgeler: Çobantaşı Köyü Soğuk Çeşme Mevkii.
Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 09:30
Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 14:00
Kaynak: Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.
ELAZIĞ'DA 8 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elazığ'da 8 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanması sonucu elektriksiz kalacak ilçeler ve mahalleler şu şekildedir:
MERKEZ İLÇE:
Kesinti Süresi: 5 saat 30 dakika
Etkilenen Bölgeler: YEMİŞLİK KÖYÜ MERYEM MEZRA, ATAŞEHİR MAH.
Kesinti Nedeni: Altyapı Çalışması
Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 09:30
Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 15:00
MERKEZ İLÇE:
Kesinti Süresi: 7 saat
Etkilenen Bölgeler: Abdullah Paşa Mah.
Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 09:30
Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 16:30
MERKEZ İLÇE:
Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika
Etkilenen Bölgeler: Aydıncık Köyü Tanrıvermiş Mezra, Meşeli Köyü Meşeli
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 10:30
Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 12:00
MERKEZ İLÇE:
Kesinti Süresi: 2 saat
Etkilenen Bölgeler: Doğu Kent Mah., Çatal Çeşme Mah.
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 10:30
Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 12:30.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.