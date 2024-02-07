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Bingöl ve Elâzığ’da 8 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Bingöl’de ve Elâzığ’da 8 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanması sonucu elektriksiz kalacak ilçeler ve mahalleler şu şekilde…

Bingöl ve Elâzığ’da 8 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Bingöl’de ve Elâzığ’da 8 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanması sonucu elektriksiz kalacak ilçeler ve mahalleler şu şekilde…

MERKEZ İLÇE:

Kesinti Süresi: 7 saat

Etkilenen Bölgeler: Çayağzı Köyü, Garip Köyü, Çayağzı Köyü Kemalan Mezra, Ardıçtepe Köyü, Kılçadır Köyü, İçmeler Mah., Yeni Mah., Güveçli Köyü, Çeltiksuyu Köyü.

Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 09:00

Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 16:00

MERKEZ İLÇE:

Kesinti Süresi: 4 saat 30 dakika

Etkilenen Bölgeler: Çobantaşı Köyü Soğuk Çeşme Mevkii.

Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 09:30

Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 14:00

Kaynak: Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.

ELAZIĞ'DA 8 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elazığ'da 8 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanması sonucu elektriksiz kalacak ilçeler ve mahalleler şu şekildedir:

MERKEZ İLÇE:

Kesinti Süresi: 5 saat 30 dakika

Etkilenen Bölgeler: YEMİŞLİK KÖYÜ MERYEM MEZRA, ATAŞEHİR MAH.

Kesinti Nedeni: Altyapı Çalışması

Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 09:30

Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 15:00

MERKEZ İLÇE:

Kesinti Süresi: 7 saat

Etkilenen Bölgeler: Abdullah Paşa Mah.

Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 09:30

Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 16:30

MERKEZ İLÇE:

Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika

Etkilenen Bölgeler: Aydıncık Köyü Tanrıvermiş Mezra, Meşeli Köyü Meşeli

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 10:30

Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 12:00

MERKEZ İLÇE:

Kesinti Süresi: 2 saat

Etkilenen Bölgeler: Doğu Kent Mah., Çatal Çeşme Mah.

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 10:30

Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 12:30.

 

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07 Şub 2024 - 15:58 - Gündem

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