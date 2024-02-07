07 Şub 2024 - 15:55 - Gündem

Edirne perşembe günü Tekirdağ cuma günü dikkat

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 8 Şubat 2024 Perşembe günü Edirne ilinde planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek ilçeler ile mahalleler belli oldu. Öte yandan Tekirdağ’da 9 Şubat Cuma günü elektrik kesintileri yaşanacak. İşte ayrıntılar…