Edirne perşembe günü Tekirdağ cuma günü dikkat

İşte Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisinin ayrıntıları
UZUNKÖPRÜ İLÇE
Elektrik Kesintisi Süresi: 7 saat
Kesinti Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 09:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 16:00
Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti
Etkilenen Mahalle: Karapınar
ENEZ İLÇE
Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat
Kesinti Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 16:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 17:00
Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti
Etkilenen Mahalle: Büyükevren Köyü
Bu kesintiler, planlı bakım ve düzenleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Etkilenen bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri alması önemli.
9 ŞUBAT 2024 CUMA GÜNÜ TEKİRDAĞ İLİNDE PLANLANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ
9 Şubat 2024 Cuma günü Tekirdağ ilinde planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek ilçeler ile mahalleler şu şekildedir:
MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİ:
• Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat
• Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 17:00
• Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 18:00
• Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti
• Etkilenen Mahalle: Merkez-Yeniçiftlik
MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİ:
• Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat
• Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 11:00
• Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 12:00
• Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti
• Etkilenen Mahalle: Merkez-Yeniçiftlik
MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİ:
• Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat
• Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 13:00
• Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 17:00
• Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti
• Etkilenen Mahalle: Merkez-Yeniçiftlik
MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİ:
• Elektrik Kesintisi Süresi: 2 saat
• Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 09:00
• Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 11:00
• Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti
• Etkilenen Mahalle: Merkez-Yeniçiftlik
HAYRABOLU İLÇESİ:
• Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
• Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 09:00
• Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 12:00
• Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti
• Etkilenen Mahalle: Merkez-Parmaksız
SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ:
• Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat
• Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 09:00
• Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 17:00
• Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti
• Etkilenen Mahalle: Merkez-Ferhadanlı
Bu kesintiler, planlı bakım ve düzenleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Etkilenen bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri alması önemli.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.