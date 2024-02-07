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Edirne perşembe günü Tekirdağ cuma günü dikkat

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 8 Şubat 2024 Perşembe günü Edirne ilinde planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek ilçeler ile mahalleler belli oldu. Öte yandan Tekirdağ’da 9 Şubat Cuma günü elektrik kesintileri yaşanacak. İşte ayrıntılar…

Edirne perşembe günü Tekirdağ cuma günü dikkat mask
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İşte Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisinin ayrıntıları

UZUNKÖPRÜ İLÇE

Elektrik Kesintisi Süresi: 7 saat

Kesinti Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 09:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 16:00

Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti

Etkilenen Mahalle: Karapınar

ENEZ İLÇE

Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat

Kesinti Başlama Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 16:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 08 Şubat 2024 Perşembe 17:00

Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti

Etkilenen Mahalle: Büyükevren Köyü

Bu kesintiler, planlı bakım ve düzenleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Etkilenen bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri alması önemli.

9 ŞUBAT 2024 CUMA GÜNÜ TEKİRDAĞ İLİNDE PLANLANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

9 Şubat 2024 Cuma günü Tekirdağ ilinde planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek ilçeler ile mahalleler şu şekildedir:

MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİ:

•             Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat

•             Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 17:00

•             Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 18:00

•             Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti

•             Etkilenen Mahalle: Merkez-Yeniçiftlik

MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİ:

•             Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat

•             Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 11:00

•             Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 12:00

•             Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti

•             Etkilenen Mahalle: Merkez-Yeniçiftlik

MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİ:

•             Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat

•             Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 13:00

•             Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 17:00

•             Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti

•             Etkilenen Mahalle: Merkez-Yeniçiftlik

MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİ:

•             Elektrik Kesintisi Süresi: 2 saat

•             Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 09:00

•             Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 11:00

•             Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti

•             Etkilenen Mahalle: Merkez-Yeniçiftlik

HAYRABOLU İLÇESİ:

•             Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat

•             Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 09:00

•             Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 12:00

•             Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti

•             Etkilenen Mahalle: Merkez-Parmaksız

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ:

•             Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat

•             Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 09:00

•             Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 17:00

•             Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti

•             Etkilenen Mahalle: Merkez-Ferhadanlı

Bu kesintiler, planlı bakım ve düzenleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Etkilenen bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri alması önemli.

 

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07 Şub 2024 - 15:55 Edirne- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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