CHP Malatya Büyükşehir Adayı Veli Ağbaba mı olacak?

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken partilerin belediye başkan adayları da netlik kazandı. AK Parti Malatya’da belediye başkanlarını açıklarken Cumhuriyet Halk Partisi bazı ilçeler dışında adaylarını henüz bildirmedi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Veli Ağbaba olacağı kulislerde konuşulan bilgiler arasında yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nden henüz resmi bir açıklama gelmezken Malatya Büyükşehir Belediyesi Adayının kim olacağı merak ediliyor. Kulislerde konuşulan bilgiler arasında ise CHP’nin Malatya Büyükşehir Belediyesi Adayının Veli Ağbaba olabileceği konuşuluyor. CHP Battalgazi Belediyesi Başkan Adayı Ali Karakuş olurken, büyükşehirde ve ilçelerde hangi adayların açıklanacağı Malatyalılar tarafından merakla bekleniyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.