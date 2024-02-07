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CHP Malatya Büyükşehir Adayı Veli Ağbaba mı olacak?

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31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken partilerin belediye başkan adayları da netlik kazandı. AK Parti Malatya’da belediye başkanlarını açıklarken Cumhuriyet Halk Partisi bazı ilçeler dışında adaylarını henüz bildirmedi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Veli Ağbaba olacağı kulislerde konuşulan bilgiler arasında yer aldı.

CHP Malatya Büyükşehir Adayı Veli Ağbaba mı olacak? mask
CHP Malatya Büyükşehir Adayı Veli Ağbaba mı olacak?
CHP Malatya Büyükşehir Adayı Veli Ağbaba mı olacak?
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31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken partilerin belediye başkan adayları da netlik kazandı. AK Parti Malatya’da belediye başkanlarını açıklarken Cumhuriyet Halk Partisi bazı ilçeler dışında adaylarını henüz bildirmedi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Veli Ağbaba olacağı kulislerde konuşulan bilgiler arasında yer aldı.

CHP Malatya Büyükşehir Adayı Veli Ağbaba mı olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi’nden henüz resmi bir açıklama gelmezken Malatya Büyükşehir Belediyesi Adayının kim olacağı merak ediliyor. Kulislerde konuşulan bilgiler arasında ise CHP’nin Malatya Büyükşehir Belediyesi Adayının Veli Ağbaba olabileceği konuşuluyor. CHP Battalgazi Belediyesi Başkan Adayı Ali Karakuş olurken, büyükşehirde ve ilçelerde hangi adayların açıklanacağı Malatyalılar tarafından merakla bekleniyor.

CHP Malatya Büyükşehir Adayı Veli Ağbaba mı olacak?
 
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07 Şub 2024 - 15:13 Malatya- Siyaset

Mahreç  Murat İpekten

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