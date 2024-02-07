07 Şub 2024 - 15:07 - Gündem

Sivas ‘ta 9 Şubat Cuma Günü elektrik kesintisi saatler sürecek

Türkiye geneli elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılıyor. 9 Şubat 2024 tarihinde Sivas ilinde planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek ilçeler ile mahalleler şu şekilde: