Sivas ‘ta 9 Şubat Cuma Günü elektrik kesintisi saatler sürecek

Türkiye geneli elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılıyor. 9 Şubat 2024 tarihinde Sivas ilinde planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek ilçeler ile mahalleler şu şekilde:
GEMEREK İLÇESİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 5 saat 30 dakika
Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 09:30
Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 15:00
Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Sivas Şarkışla Kuşkayası, Köseli, Kabaktepe, Ebiler, Osman Uşağı, Kevenlik Köyleri
YILDIZELİ İLÇESİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat 30 dakika
Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 13:30
Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 18:00
Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Yıldızeli, Buğdayören Köyü, Erikli Mezarı, Yığıtler Köyü, Mumcu Köyü, Aşağı İğdeçik Köyü, İncetaş Köyü, Kıldır Köyü, Kerimunmumin Tongel Köyü, Yukarı İğdeçik, Buğdayören, Şaban, İsmailbey Çiftliği, Karacaören, Yeniyapan Köyü, Bakırcıoğlu Mezarı, Bakırcıoğlu Köyü, Hamzaseyh Köyü, Soğutlu Pınar Köyü, Erenler Köyü, Sivas Merkez Şaban, Başsöğüt, Akçahan, Yazıbaşı, Özmuş, Karamehmetoğlu, Zengi Köyü, Özel TR Aboneleri, GSM Operatörleri
KOYULHİSAR İLÇESİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat
Kesinti Başlama Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 09:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 09 Şubat 2024 Cuma 17:00
Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Koyulhisar, Ortaköy Köyü, Kavacık Köyü, Kızılelma Köyü, GSM Operatörleri, Jandarma Komutanlığı Jemus
Bu kesintiler, planlanmış şebeke çalışmaları ve bakım işlemleri kapsamında gerçekleştirilecek. Etkilenen bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri alması önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.