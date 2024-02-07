Hatay’da yarın elektrik kesintisi etkili olacak

Türkiye geneli elektrik kesintileri devam ediyor. 8 Şubat 2024 tarihinde Hatay ilinin çeşitli ilçelerinde planlanan elektrik kesintileri devam ediyor. İşte 8 Şubat Perşembe günü Hatay’da etkili olacak elektrik kesintilerinin detayları…
REYHANLI İLÇESİ:
Bakım Çalışması
Tarih: 08.02.2024
Saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: 120. Cadde, Hakan Çalım, Zeytindalı, Mimar Sinan
KIRIKHAN İLÇESİ:
Bakım Çalışması
Tarih: 08.02.2024
Saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: 735, 748, 749, 743, 747, 642, 617, 619, 620, 611, 622, 623, 625, 627, 629, 641, 610, 601, 602, 605, 606, Adalet, 609, 672, 858., Yavuz Sultan Selim, 618, 621, 624, 628, 640, 600, 603, 607, 608, Karaçam, Ardıç, Ahlat, Çayır, Yıldız, Gür... (devamı var)
BELEN İLÇESİ:
Bakım Çalışması
Tarih: 08.02.2024
Saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Nergizlik, 2600., Güzelyayla 1, Müftüler, 3118, 3109, 3110, 3115, 3125
ARSUZ İLÇESİ:
Bakım Çalışması
Tarih: 08.02.2024
Saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Nergizlik, 2600., Güzelyayla 1, Müftüler, 3118, 3109, 3110, 3115, 3125
Bu kesintilerin sebebi, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları ile arıza giderme gibi rutin işlemler. Etkilenen bölgelerdeki kullanıcıların elektrik kesintisi süresince gerekli önlemleri alması önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.