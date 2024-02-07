Hatay’da yarın elektrik kesintisi etkili olacak

Türkiye geneli elektrik kesintileri devam ediyor. 8 Şubat 2024 tarihinde Hatay ilinin çeşitli ilçelerinde planlanan elektrik kesintileri devam ediyor. İşte 8 Şubat Perşembe günü Hatay’da etkili olacak elektrik kesintilerinin detayları…

REYHANLI İLÇESİ:

Bakım Çalışması

Tarih: 08.02.2024

Saatler: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 120. Cadde, Hakan Çalım, Zeytindalı, Mimar Sinan

KIRIKHAN İLÇESİ:

Bakım Çalışması

Tarih: 08.02.2024

Saatler: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 735, 748, 749, 743, 747, 642, 617, 619, 620, 611, 622, 623, 625, 627, 629, 641, 610, 601, 602, 605, 606, Adalet, 609, 672, 858., Yavuz Sultan Selim, 618, 621, 624, 628, 640, 600, 603, 607, 608, Karaçam, Ardıç, Ahlat, Çayır, Yıldız, Gür... (devamı var)

BELEN İLÇESİ:

Bakım Çalışması

Tarih: 08.02.2024

Saatler: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Nergizlik, 2600., Güzelyayla 1, Müftüler, 3118, 3109, 3110, 3115, 3125

ARSUZ İLÇESİ:

Bakım Çalışması

Tarih: 08.02.2024

Saatler: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Nergizlik, 2600., Güzelyayla 1, Müftüler, 3118, 3109, 3110, 3115, 3125

Bu kesintilerin sebebi, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları ile arıza giderme gibi rutin işlemler. Etkilenen bölgelerdeki kullanıcıların elektrik kesintisi süresince gerekli önlemleri alması önemli.