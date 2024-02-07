Risk artıyor Önlem alınmıyor

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası depremlerin birinci yıl dönümünde bir bildiri yayımladı. Yayımlanan bildiride depremin yarattığı yıkım ve kayıplar detaylı bir şekilde ele alınarak, sorumlu kurum ve kişilere yönelik eleştiriler yer aldı.

AFET DİRENÇLİ KENTLER

Yapılan bildirinin amacının ise toplumsal farkındalık oluşturmak, afetlere karşı daha etkin bir mücadele için eylem çağrısında bulunmak olduğu ibaresi yer aldı. Bildiride öne çıkan bazı öneriler şu şekilde yer aldı:

“Afet riski altındaki alanların sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirilmesi için ‘İnsan Odaklı ve Afet Dirençli Kentler’ oluşturulması gerekiyor.

Depremzedelerin barınma sorununun çözümü için hızlı çalışmalar yapılması ve insanca yaşam koşullarının sağlanması gerekiyor.

Kırsal ve kentsel alanda yapılaşmaya kısıtlamalar getirilmesi, jeolojik sakıncalı alanlarda yapı yapılmasının önlenmesi gerekmektedir.

Deprem sonrası altyapı ve tesislerin yenilenmesi veya güçlendirilmesi gerekmektedir.

İş kaybı yaşayan insanlara ekonomik destek sağlanması ve iş imkânlarının yaratılması önemlidir.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek programları ve kalkınma programları oluşturulmalıdır.

Afet risk azaltma planlarının hayata geçirilmesi ve finansal kaynakların sağlanması gerekmektedir.

Yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele için özel araştırmalar yapılmalı ve stratejiler geliştirilmelidir.

Afet öncesi tehlike ve risklerinin azaltılması için kurumsal yapıların güçlendirilmesi ve mevzuat altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir.

Sorumluların hukuki olarak hesap vermesi ve cezai işlemlere tabi tutulması gerekmektedir”

Kaynak: BÜLTEN