Önal’dan çarpıcı Malatya çarşısı açıklaması Fore kazık uygulaması boşuna mı yapıldı? 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin anısına üniversite bünyesinde “Malatya Dolayının Depremselliği” temalı sunum gerçekleştirildi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Konferans Salonunda Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal bir sunum yaptı.
“FAYLAR YAĞMUR SULARINI TAŞIR”
Malatya çevresinin depremselliğinde Çöşnük fayının önemli bir fay hattı oluşturduğunu belirten Önal,
“Doğu Anadolu fayında büyük bir deprem olursa Çöşnük fayını tetikler. Çöşnük fayı da harekete geçerse çok sayıda yapılaşmanın altından geçen Çöşnük fayı çok büyük zarar verir. Meslektaşlarımla birlikte Malatya’mızın kuzeyini çalıştık yine Amerika'da uluslararası bir dergide yayınladık sonra doktora öğrencimle birlikte sizin bu kampüsünüzün zemin etüdünü çalıştık, sıvılaşma saptadık. Malatya'nın merkezinde bol su olmasının nedeni Beydağlarından doğu batı yönlü uzanan faylar yağmur sularını taşır. Malatya'nın merkezini besliyor arkadaşlar üzülerek bir şey söylemek istiyorum. Bir Belediye Başkanı Kernek Parkı'nda 40 litre saniye olan bir fay kaynağını betonla kapattı kapatınca Fuzuli Caddesi'nde Malatya merkezinde bütün binaların zeminine su bastı başka bir Belediye Başkanı onu kırdı tekrar çıkardı. Şehirlerarası alt geçitler yapıldı, bitişik nizam fore kazıklar çakıldı, önüne beton perdeler yapıldı. Hidrojeolojik yani yeraltı suyu çalışması haritası yaptım yani Malatya'nın yeraltı suyu güneyden kuzeye doğru akıyor ve biz önünü kestik, önünü kesince su şişti, şimdi Bakırcılar Çarşısı’nın temeli kazıldı, su şişti. Bir bilene neden sorulmadı. Bakın o tür suları Afyon civarında bataklık kurutma projesinde de çalıştım, yardımcı araştırmacı olarak. Sondaj yaparsınız yeraltı gözenekli geçirimli formasyon bulunca suyu oraya aktarırsınız gider. Afyon'unki öyle bir projeydi. 4-5 metre kanalla da suyu akıtırsınız. Uzun dönemde 10-15 yıl sonra su, her şeyi çürütür; fore kazık da kâr etmez. Güneyde Doğu Anadolu fayımız ve Güney Doğu Anadolu ters fayımız bulunuyor. Ben fayları çizen yer altı yapısını ortaya çıkaran bir uzmanım, uzmanı olmadığım yerlerde uzmanı getirerek beraber çalıştım”
ifadelerini kullandı.
“GELECEKTE MUTLAKA BİR DAHA YAŞAYACAĞIZ”
“Pütürge’de kayaç toplulukları vardır aşırı kırılmış kayaç grubu enerji biriktirmiyor” diyen Önal,
“Doğu Anadolu fayımız 6 segmentten oluşuyor. Elazığ depreminde kırılan 85 kilmetre uzunluğundaki segment 2020 yılında 6,8 büyüklüğünde bir deprem verdi. Çelikhan- Gölbaşı ve alttaki 3 segment kırılınca 7,7 büyüklüğünde 6 Şubat depremleri olmuştur. Öncü depremler bize ön bilgi verir. Depremi bilmemize yarayan tek veri öncü depremlerin tek yerde birikmesidir. Biz depremden korunmak istiyorsak mutlaka sağlam evler yapmak zorundayız ve bilim insanlarını dinlemek zorundayız. 6 Şubat’ta bu felaketi yaşadıysak gelecekte mutlaka bir daha yaşayacağız”
şeklinde konuştu.
“YEŞİLYURT FAYI KIRILMIŞ VE ENERJİSİNİ BOŞALTMIŞTIR”
Yeşilyurt fayı hakkında önemli bilgiler paylaşan Önal,
“Yeşilyurt fayı doğuya doğru giden bir faydır. Zaman zaman 5- 5,5 büyüklüğünde depremler üreten bir faydır. Yeşilyurt fayı kırılmış ve enerjisini boşaltmıştır. Çöşnük fayı Doğanşehir’den başlıyor, Malatya merkezden Kale’ye kadar uzanmaktadır. Malatya merkezden Kale’ye doğru uzanan 40 kilometrelik kısım kırılmadı. Ve bu fay depremler üretebilir. Malatya- Ovacık fayı ölü bir faydır, yakın gelecekte büyük bir deprem üretmesi çok zordur. Basında 7,4 büyüklüğünde depremler üretebilir şeklinde demeçler vardır. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Malatya’da deprem öncesi neler yapılmalı, çürük binalar yıkılmalı, zemini çürük yerlere bina yapmadan zemini sağlamlaştırılmalıdır. İnsanlarımıza depreme hazırlık nasıl olur anlatılmalıdır, Japonya’da bunlar ilkokullarda öğretiliyor. Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi gelecekte vatandaşlarımızı tekrar sıkıntıya sokabilir. Zemini sağlam olmayan binaların güçlendirilmesi pek bir şey ifade etmemektedir”
açıklamalarında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.