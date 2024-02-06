06 Şub 2024 - 20:30- Gündem

Önal’dan çarpıcı Malatya çarşısı açıklaması Fore kazık uygulaması boşuna mı yapıldı?

Malatya’nın depremselliği hakkında bir sunum yapan Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, Doğu Anadolu’da bir deprem olursa Çöşnük fayını etkileyeceğini, Bir Belediye Başkanının fay kaynağını betonla kapattığını ve Çarşı merkezde fore kazıkların bile fayda vermeyeceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.