Kış ayında cilt bakımı nasıl olmalı?

Kış ayı sert yüzünü giderek gösterirken, soğuk havalarda cilt bakımının nasıl yaptırılacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya bir açıklama yapan Dermatoloji Uzmanı Dr. Sedef Yücel, önemli açıklamalarda bulundu.

Cilt bakımında dört ana başlık altında toplanabilecek önemli noktaları sıralayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Sedef Yücel, iyi arındırma, iyi nemlendirme, güneşten koruma ve düzenli peeling uygulamaları sayesinde, kış aylarında cildinizi daha nemli tutabilir ve çeşitli cilt problemlerinin önüne geçilebileceğini söyledi.

“DERİMİZDE KURUMAYA NEDEN OLUR”

Tıp Fakültesini İnönü Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Başkent Üniversitesi'nde dermatoloji alanında uzmanlık yapan Dermatoloji Uzmanı Dr. Sedef Yücel,

“Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle hava şartlarında oldukça yüksek oranda bir sertleşme ve buna bağlı olarak soğuk hava neminin azalması, rüzgar, derimizde kurumaya neden olur. Bu kuruluk derimizde bizim gözümüzle görmediğimiz mikro çatlaklar yapar. Mikro çatlaklar deri bariyerini bozarak derimizden içeriye dış etkenlerin girerek bu bölgelerde iritasyon, egzama gibi bazı problemler oluşturur. Özellikle ellerde kuruma, çatlama, kızarıklık, kaşıntı, vücutta yaygın kaşıntı, kabuklanma, pullanma, yüz bölgesinde kızarıklıklar, aynı zamanda yine pul pul dökülmeler, dudaklarda çatlamalar, bunlar maalesef bizim kış dönemlerinde özellikle yoğun gördüğümüz cilt bulgularıdır”

ifadelerini kullandı.

“VÜCUT NEMLENDİRİCİLERİ KULLANMALIYIZ”

Kış aylarında özellikle cilt bakımında dikkat etmemiz gerekenleri sıralayan Dr. Yücel,

“Normal şartlarda kış aylarında özellikle cilt bakımında dikkat etmemiz gerekenler, mutlaka ılık suyla banyo yapmak gerekir. Çok sıcak su ile yapılan banyolarda ciltte sonrasında aşırı derecede bir kuruma, cildimizin mevcut yağ salgısının da azalarak ciltte kuru pullanma, kaşıntı ve çatlamalar oluşmakta. Bu nedenle banyoda çok sıcak su kullanmıyoruz. Bunun dışında yine dikkat edeceğimiz banyonun süresi olmalıdır. Banyo süresi çok uzadığı zaman maalesef ciltte tahriş, iritasyon ve kurumaya neden olmakta. Genel bakım olarak mutlaka banyolardan sonra veya banyo yapmadığımız günlerde de tüm vücuda yine dermokozmetik kabul ettiğimiz sıradan olmayan, eczane ürünleri şeklinde vücut nemlendiricileri kullanmalıyız”

şeklinde konuştu.

“ELLER VE YÜZÜMÜZ EN FAZLA KURUYAN BÖLGELERİDİR”

Banyodan sonra mutlaka nemlendirici sürülmesini öneren Dr. Yücel,

“Özellikle vücudumuzdaki kollar, bacaklar, eller ve yüzümüz en fazla kuruyan bölgeleridir. Bu nedenle kollarımıza, bacaklarımıza ve gövdemize mutlaka düzenli olarak banyodan sonra nemlendirici uygulamalıyız. Eğer banyodan çıktıktan sonra beş dakika içerisinde nemlendiriciyi uygularsak o nemi deriye hapsetmiş oluruz. Bu sayede deri daha nemli ve deri bariyeri sağlam olur. Deri bariyerini onaran bu nemlendiriciler sayesinde dış ortama çıktığımızda kış aylarının soğuk rüzgarlarından, soğuk havasından etkilenmeyeyiz çünkü deri bariyeri sağlamdır, dış etkenler derinin altlarına nüfus edemez. Bu sayede deriniz daha güçlü, nemli ve sağlam kalır”

ifadelerini kaydetti.

HASTALARA NE ÖNERİLİYOR?

Cilt bakımını dört ana başlıkta toplayan Dr. Yücel,

“Yüz bölgemizin bakımı tüm diğer bölgelere göre çok daha önemli. Cilt bakımını aslında 4 ana başlık altında toplayabiliyoruz. Bunlar iyi arındırma, iyi nemlendirme, güneşten koruma ve belli aralıklarla cildi canlandırıcı peeling uygulamalarıdır. Bu peelingler mekanik peelingler değil. Sizin basitçe marketlerden alınan mekanik olarak içerisinde mikro küreciklerin olduğu peelinglerden bahsetmiyorum. Bunlar tamamen kimyasal içerikleri sayesinde derinin döngüsünü hızlandırarak derinin canlanmasını, genç hücrelerin yüzeye çıkıp ölü tabakanın atılmasını sağlayan kremlerdir. Bunları biz hastalarımıza öneriyoruz”

dedi.

“HASSAS CİLTLERE ÖZEL YIKAMA ÜRÜNLERİ KULLANMALIYIZ”

“Eğer hassas ve kızarmaya müsait bir varsa temizleme jellerini kullanmalıyız” diyen Dr. Yücel, şunları kaydetti:

“Sabunların yüksek baz içerikleri cildimizi çok daha fazla kurutmakta ve sabunlar her cilt tipine de uygun olmamaktadır. Bu nedenle biz ürünleri kullanırken özellikle yağlı ciltlerde sebum dediğimiz yüz bölgesinden salgılanan yağı dengeleyen yıkama jelleri kullanırız. Aşırı kuru ciltlerde cildi kurutmadan temizleyen, arındıran yıkama jelleri veya sütleri kullanıyoruz. Eğer kızarık ve hassas bir cilt yapısına sahipseniz hassas ciltlere özel yıkama ürünleri kullanmalıyız. Bunları biz dermatologlar özellikle kişilerin cilt yapılarına göre önerebiliyoruz. Bazen de eczacı arkadaşlarımız doğru ürünleri hastalarımızın cildinin özelliğine göre verebilmektedir. Sabunların, o bahsettiğim sebum denilen yağın dengesini bozarak hatta cildinizin yağ tabakasını temizleyeyim derken, aşırı derecede kuruttuklarında bir savunma mekanizması gibi beynin ciltteki kuruluğu algıladığında aşırı bir yağ salgı şeklinde sonuçlanabilir. Aynı şekilde çok sıcak suyla yapılan banyolarda en başta cilt aşırı derecede kururken daha sonra yağlanarak size dönüş yapar. O nedenle biz yağı sabunlarla çok fazla arındırdığımızda daha fazla yağlanma o sebum dediğimiz yağ dengesinde bozulma, sivilcelenme, gözeneklerde genişleme, hatta kurutucu etkisi nedeniyle çatlaklar, pullanmalar görebiliriz, egzama bile yüzümüzde oluşabilir. Demek ki yıkamada bunlara özellikle çok dikkat etmeliyiz.”

“MUTLAKA YAĞSIZ NEMLENDİRİCİLER TERCİH EDİLMELİ”

Cilt yapısına göre nemlendirme yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Yücel,

“Nemlendirme cildin özelliğine göre olmalıdır. Eğer cilt yapısı kuru ise, içerisinde yağ bazı da bulundurabilen, yoğun nemlendiriciler, sivilceye müsait, geniş gözenekli ciltlerdeyse mutlaka yağsız nemlendiriciler tercih edilmelidir. Burada yapılan en büyük hata yağsız nemlendiricilerde yağ içeriği olmadığında cilde iyi gelmeyeceği düşüncesidir ki bu çok yanlış. Ciltte kalan o yağ tabakasını nem gibi algılamamak gerekir. Çünkü o nem değildir. Yağ ayrı, nem ayrıdır. Ciltte mevcut olan yağ hissi sizin nemli cilt algısı oluşturmaya iter. Fakat bu şekilde değildir. O yüzden eğer cildiniz yağlı ve sivilceli gözenekliyse mutlaka yağsız nemlendirici kullanmalıyız. Yağsız nemlendiriciler yine hassas ciltli kişiler için, kızarık ciltliler için özel ürünler bulunmakta. Günde ortalama olarak iki kez öneriyorum. Sabah ve akşam şeklinde yüz yıkandıktan sonra eğer dışarı çıkılacaksa, soğuk havalarda özellikle çıkmadan önce nemlendirici sürmeyi hiç ihmal etmeyelim”

diye konuştu.

“BU ÇOK YANLIŞ BİR YAKLAŞIM OLUR”

Güneş kremlerinin cilde olan faydalarını sıralayan Dr. Yücel,

“Güneşten korunma en önemli olan faktörlerin başında gelir. Özellikle kış mevsiminde havanın sıcak olmaması nedeniyle sanki güneş kremi kullanılmamalı gibi bir algı oluşabiliyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım olur. Çünkü biz güneş ışınlarının ısıtan enerjisinden olumsuz etkilenme konusunda güneş koruyucularını önermiyoruz. Ultraviyole dediğimiz ultraviyole A, B, C güneş ışınlarının cildimizde oluşturacağı zararlı ışıklara bariyer oluşturması, bunları kırması nedeniyle bunları öneriyoruz. O nedenle kışın hava soğuk olabilir ama günler güneşli olduğunda mutlaka ultraviyoleye karşı cildinizi güneş koruyucu ile korumamız gerekir. Özellikle kış mevsiminde eğer dışarı çıkacaksak ve dışarıda güneş varsa nemlendiricinin üzerine güneş koruyucuyu sürerek dışarı çıkabilirsiniz. Dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce sürmemiz yeterli. 3-4 saatte bir yenileyebilirsiniz. Bunun dışında bulutlu, yağmurlu bir havada yani güneş koruyucuya ihtiyaç duymayabilirsiniz. Fakat kar yağdığında ultraviyole iki kat daha fazla yansır. Aynı şekilde yaz aylarında, kumdan yansıyan güneş cildimizi iki kat olumsuz etkiler. Ve sudan yansıyan özellikle denizde havuzlarda buna çok dikkat etmeliyiz. İki kat ultraviyolenin yoğunluğunu artırır”

ifadelerini kaydetti.

“EN GÜZEL ÖZELLİKLERİ CİLDİ CANLANDIRMALARI”

“Peeling herkesin ihtiyacı olan bir cilt bakımı rutini değildir” diyen ve kimlerde en çok buna ihtiyaç duyduğunu açıklayan Dr. Yücel,

“Biraz daha estetik kaygıları olan veya akne, siyah nokta, yağ birikimi gibi şikayetleri olanlar, cildinde pütürlenmelerden şikayetçi olanlar ve anti aging efekt isteyenler yani cildin rutininde nemlendirmek, iyi arındırmak, yıkamak, güneşten korumak isteyenler çok önemlidir. Ama bazı ciltlere bunlar yeterli gelmez. Cildin döngüsünü hızlandırmak, canlandırmak, ölü tabakadan arındırmak için bazı ciltlerde soyucu ya da peeling yapıcı kremler kullanıyoruz. En güzel özellikleri cildi canlandırmaları, ölü tabakayı kaldırarak içeride yağ birikintileri, pütürlenmeleri önlemeleri ve cildin daha canlı, parlak görünmesi, ince kırışıklıkların azalması, küçük lekelerin açılması ve bir miktar antioksidan etkileri sayesinde hücrelerin genç kalmasını sağlıyor. Bunu da böyle bir dördüncü maddeyi daha ihtiyaç kategorisinde değil de daha estetik sonuçlar elde etmek istediğimizde günlük rutinlerine koymalarını öneriyorum. Bunlar rastgele kullanılabilen peelingler değiller. Mutlaka bir uzman kontrolünde olmalıdır. Çünkü dozları arttığında ciltte fazlaca soyulma, tahriş, kızarıklık, hassasiyet yapabilmekteler. Bu nedenle rutini koyarken bir dermatologdan mutlaka destek alınmalıdır”

söyleminde bulundu.

“DERMOKOZMETİK KELİMESİ SUİSTİMAL EDİLDİ”

Dermatologların ve eczacıların önerdiği dermokozmetik ürünlerin dışında raflara satılan ürünlerin etkili olmadığını vurgulayan Yücel,

“Maalesef dermokozmetik kelimesi de artık suistimal edildi. Dermokozmetik ürünler, eczane kategorisinde satılan, üzerinde ürünlerin birçok bilimsel çalışması yapılarak ilaç gibi faz çalışmaları tamamlandığında herhangi bir problem, yan etki oluşturmadığını ve gerçekten içindeki etken maddelerin doğru dozlarda ve etkili olduğuna dair kanıtlarının olduğu ürünleri biz dermokozmetik diyoruz. Maalesef piyasada marketlerde işte raflarda maskeler, kremler dermokozmetik olmayan ürünlere rastlayabiliyoruz. Bunlarda da tuzak kelimeleri çok fazla kullanılıyor. Kolajenli, hyaluronik asitli, C vitaminli, organik gibi tuzak kelimeleri insanlar görünce bu ürünü almaya doğru meyil edebiliyorlar. Ama dermokozmetik kategorisinde olmayan bu ürünlerin içeriklerinden emin değiliz. Emilebilir derecede bir vitamin var mı yok mu hatta bazıları ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilir mi? Her cilde uygun mu? Bunlardan emin değiliz, bilmiyoruz. Çünkü kalite ucuz değildir. Gerçek etken maddeler ve doğru miktarlarda cilt tolerasyonunu arttıracak şekilde yapıldığında, hazırlandığında bu preoparatlar o şekilde çok uygun olmuyor”

diye konuştu.