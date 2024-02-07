AFAD güncel Malatya verilerini açıkladı

6 Şubat tarihli depremlerin birinci yıl dönümünde Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilen çalışmaları açıkladı. Toplu Konut çalışmalarında gelinen son nokta hakkında bilgi veren AFAD Malatya İl Müdürlüğü Planlama Şube Müdürü Vekili Zehra Aydın, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 7 ilçede merkezde 5 bin 140 kırsalda bin 41 ve toplamda 6 bin 181 konut kurası çekilecektir. Kuraya girecek toplam hak sahibi sayımız ise 42 bin 574 olarak belirlenmiştir” dedi.

Depremin yıl dönümü münasebeti ile Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programında AFAD Malatya İl Müdürlüğü Planlama Şube Müdürü Vekili Zehra Aydın, depremden bu yana geçen zaman zarfında AFAD tarafından gerçekleştirilen yardım ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük depremin ardından toplamda 43 bin 895 artçı depremin meydana geldiğine vurgu yapan Aydın, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan veriye göre Malatya’da vefat eden kişi sayısının bin 237 olup, yaralı olarak kurtarılan kişi sayısının ise 6 bin 444 olarak belirlendiğinin altını çizdi.

117 bin 426 kişinin konteyner geçici konaklama merkezlerinde kaldığını belirten Aydın,

“Depremin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplu çadır alanları kurulmaya başlanmış olup, pansiyonlarda, KYK yurtlarında ve cami, kuran kurslarına vatandaşlarımızı yerleştirmiştik. Bugün itibari ile çadır alanlarında, yurtlarda ve pansiyonlarda, okullarda kalan vatandaşlarımız bulunmamakta olup konteyner geçici konaklama merkezlerine 117 bin 426 vatandaşımız yerleştirilmiştir”

şeklinde konuştu.

“YERLEŞMEYİ BEKLEYEN 64 VATANDAŞIMIZ BULUNMAKTADIR”

Depremlerin ardından Malatya’da 74 konteyner kent kurulduğunu dile getiren Aydın,

“Malatya il merkezi ve ilçelerimizde toplamda 74 konteyner kent kurulmuştur. Merkez ve ilçelerde 24 bin 748 konteynerde 86 bin 257 vatandaşımız barınmaktadır. Kırsalda bireysel olarak dağıttığımız 7 bin 597 konteynerde ise 31 bin 169 kişi barınmaktadır. Malatya’da toplamda 32 bin 345 aile, 117 bin 426 kişi konteynerlere bugün itibari ile yerleştirilmiş bulunmaktadır. Afet Yönetimi Karar Destek Sistemimize göre başvuru yapıp yerleşmeyi bekleyen 64 vatandaşımız bulunmaktadır. Bunların yerleşememe sebepleri teklif edilen konteyner kent alanlarını uygun bulmayıp daha uygun alanlarda yer tercih etmeleri, kendi seçtikleri alanlarda yer boşalması sürecinde bu 64 vatandaşımızı da yerleştirmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

“DOLULUK ORANI YÜZDE 99.97”

Konteyner çarşıların sayısı hakkında da bilgi veren Aydın,

“Ticaretin canlandırılması için konteyner çarşılar kuruldu. 39 noktada Valiliğimiz koordinasyonunda kurulan konteyner çarşılarda 3 bin 157 esnafımıza yer açılmıştır. Toplamda işyeri konteynerlerimizin doluluk oranı yüzde 99.97 olarak belirlenmiştir”

dedi.

“YIKIM ORANIMIZ YÜZDE 85.66”

Ağır hasarlı binaların yıkım sürecinin devan ettiğini kaydeden Aydın,

“Türkiye Afet Müdahale Planına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uhdesinde olan enkaz kaldırma çalışmaları da hızla başlatılmıştır. Yıkık ve acil yıktırılacak toplam 6 bin 690 binanın 6 bin 643’ü kaldırılmıştır, kaldırılmayan 47 binanın ise kültür varlığı ve tescilli yapı olduğu için kaldırılamamıştır. Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız tarafından devam eden yıkım süreci, ağır hasarlı binalar için halen devam etmektedir. Malatya’daki ağır hasarlı bina sayımız 35 bin 943 olarak belirlenmiş ve tamamının ihalesi gerçekleştirilmiştir. Gün itibari ile 29 bin 86 binanın yıkımı gerçekleştirilmiş olup yıkım oranımız yüzde 85.66 olarak belirlenmiştir. Konteyner kentlerimize yerleştirilen vatandaşlarımızın kalıcı konutlarını bir an önce kendilerine teslim edebilmek için AFAD Başkanlığı tarafından hak sahipliği çalışmaları başlatılmış olup, bağımsız bölüm sayısı 108 bin 466 başvurudan, konut, iş yeri, ahır, samanlıktan hak sahipliği kabul eden vatandaş sayımız 80 bin 288’dir. Hak sahipliği red olunan vatandaş sayımızda 28 bin 178 olarak kayıtlara geçmiştir. Hak sahipliği çalışmalarımız hala devam etmekte olduğundan bu sayılar gün gün değişim arz edebilmektedir”

söyleminde bulundu.

“4 BİN 500 TL’YE YÜKSELTİLMİŞTİR”

Deprem sürecinden bu yana gerçekleştirilen yemek dağıtımları hakkında da bilgi veren Aydın,

“6 Şubat’tan bu yana Türk Kızılayı’nın koordinesinde bugüne kadar 56 milyon 935 bin 904 yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Şu an aktif yemek dağıtımı mevcut değildir ancak Sayın Bakanımızın talimatları gereği AFAD ve üniversite arasında yapılan protokoller çerçevesinde ağır engelli, düşkün, yaşlı ve kendisine yemek yapamadığı belirlenen 747 aileye 2 öğün olarak günlük yemek hizmeti verilmektedir. İyileşme sürecini takiben konteynerlerde kalan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını kendi tercihleri doğrultusunda karşılayabilmeleri amacıyla AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda Esen Kart uygulaması başlatılmıştır. Esen Kartlarımız 3294 sayılı kanun çerçevesinde değerlendirilmiş olup gün itibari ile 10 bin 675 aileye Esen Kartları teslim edilmiştir. 2023 yılında aylık 3 bin TL tutarından olan Esen Kartımız 2024 yılının başı itibari ile 4 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir”

diye konuştu.

“AKTİF ÖDEMELER DEVAM ETMEKTEDİR”

Depremlerin ardından nakdi yardım ödemelerinin 3 başlık altında değerlendirildiğini vurgulayan Aydın,

“Başkanlığımız tarafından yapılan nakdi yardım ödemeleri hasar hane ödemesi, taşınma yardımı ödemesi ve kira yardımı ödemesi olmak üzere 3 başlıkta toplanmıştır. Buna göre az ve daha yükse hasar gören 191 bin 324 haneye toplam 1 milyar 970 milyon 680 bin TL ödenmiştir. Orta ve daha yüksek hasar alan haneye ise 81 bin 861 haneye toplamda 1 milyar 272 milyon TL tutarında ödeme yapılmıştır. Kira yardımını konteyner kentlerde ya da konteynerlerde kalmayan vatandaşlarımız için planlanmış olup 2023 yılında ev sahibine 5 bin TL olarak ödenen tutar 7 bin 500 kiracıya 3 bin TL olarak ödenen tutar ise 5 bin TL’ye yükseltilmiştir. 2024 yılı itibari ile kira yardımı toplam ödeme tutarımız 4 milyar 878 milyon 556 bin TL’dir. Yine vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına 100 bin TL tutarında bin 11 kişiye toplamda 101 milyon 100 bin TL ödeme yapılmıştır. Hala aktif ödemeler devam etmektedir”

ifadelerini kullandı.

“6 BİN 181 KONUT KURASI ÇEKİLECEK”

Son olarak toplu konut çalışmalarında gelinen son nokta ile ilgili veriler paylaşan Aydın,

“TOKİ tarafından 19 ayrı noktada 14 bin 636 bağımsız bölüm için ihale tamamlanmıştır. İhalenin toplam bedeli 27 milyar 252 milyon 871 bin TL’dir. Yine kırsal afet konutları için Çevre, Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Malatya özelinde 353 köyde ihale edilen konut sayısı 7 bin 542, ihale edilen ahır sayımızda 740 olarak kayıtlara geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile ileriki bir tarihte gerçekleşecek olan konut kuraları 7 ilçede merkezde 5 bin 140 kırsalda bin 41 ve toplamda 6 bin 181 konut kurası çekilecektir. Kuraya girecek toplam hak sahibi sayımız ise 42 bin 574 olarak belirlenmiştir”

açıklamasında bulundu.